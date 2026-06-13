Lễ xuất quân “Học kỳ trong Quân đội” năm 2026

Sáng 13/6, tại phường Sầm Sơn, Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Sư đoàn 341 (Quân khu 4) tổ chức lễ xuất quân chương trình “Học kỳ trong Quân đội” tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Các “chiến sĩ nhí” tham gia chương trình “Học kỳ trong Quân đội” năm 2026.

Dự buổi lễ có đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Lê Ngọc Ánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn; đại diện lãnh đạo Sư đoàn 341.

Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” tỉnh Thanh Hóa năm 2026 được tổ chức từ ngày 13/6 - 22/6/2026 tại Trung đoàn 266 trực thuộc Sư đoàn 341 và tại Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh, với sự tham gia của 250 “chiến sĩ nhí” đến từ các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh.

Đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và các đại biểu dự chương trình.

Tham gia chương trình “Học kỳ trong Quân đội”, các em học sinh sẽ được trang bị kiến thức cơ bản về truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, về khoa học quân sự, rèn luyện tính kỷ luật, nền nếp, thể lực, tính tự lập, tinh thần đồng đội...

Đồng thời, các em được trải nghiệm nhiều hoạt động trong môi trường quân đội, rèn luyện các kỹ sống như nhận biết, phòng tránh xâm hại bản thân, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống đuối nước, kỹ năng thoát hiểm khi gặp hỏa hoạn, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tự chăm sóc bản thân...

Các hoạt động góp phần nâng cao nhận thức của thanh, thiếu nhi về tình cảm với gia đình cũng như tinh thần, trách nhiệm với cộng đồng xã hội. Đồng thời, xây dựng một thế hệ thanh, thiếu niên Việt Nam giàu lòng yêu nước, năng động sáng tạo, vững vàng trong cuộc sống, sẵn sàng cống hiến hết mình cho quê hương, đất nước.

Lê Phượng