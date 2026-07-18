Nếp nhà nuôi dưỡng giá trị truyền thống

Gia đình là tế bào của xã hội, là nơi nuôi dưỡng tâm hồn, hình thành nhân cách và chắp cánh cho những ước mơ của mỗi con người. Trong mỗi mái ấm, người mẹ luôn giữ vai trò đặc biệt, là người gìn giữ ngọn lửa yêu thương, vun đắp hạnh phúc và đồng hành cùng các con trên hành trình trưởng thành. Từ những nếp nhà ấy, các giá trị truyền thống đang được vun bồi từng ngày.

Những phụ nữ tiêu biểu giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi con giỏi, dạy con ngoan.

Gia đình chị Đào Thị Phương, thôn Sống, xã Cẩm Thủy là một trong những điển hình tiêu biểu về nuôi dạy con ngoan, xây dựng gia đình hạnh phúc. Là gia đình thuần nông, vợ chồng chị Phương luôn xác định việc chăm lo học tập và rèn luyện nhân cách cho 3 người con là ưu tiên hàng đầu. Nhờ sự quan tâm, định hướng đúng đắn của cha mẹ, người con gái đầu hiện là giảng viên Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa, nay đang công tác tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa; hai người con còn lại đều đang theo học đại học.

Chị Phương chia sẻ: “Điều quan trọng nhất trong việc giáo dục con cái chính là sự đồng thuận của cha mẹ. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, gia đình vẫn duy trì bữa cơm chung mỗi tối để các thành viên có thời gian trò chuyện, chia sẻ và lắng nghe nhau. Khi cha mẹ biết lắng nghe và thấu hiểu, con cái sẽ cởi mở hơn trong việc chia sẻ những niềm vui, khó khăn trong học tập cũng như cuộc sống. Chính sự gắn kết ấy đã tạo nên một môi trường gia đình ấm áp, là điểm tựa vững chắc để các con yên tâm học tập và phát triển”.

Gia đình chị Nguyễn Thị Mai, phường Hạc Thành luôn chú trọng xây dựng nền nếp gia đình và giáo dục con bằng tình yêu thương, sự tôn trọng. Hai người con trai sinh đôi của vợ chồng chị đều học chuyên Toán và đạt giải Nhất học sinh giỏi quốc gia. Ngay từ khi còn nhỏ, các con đã được cha mẹ rèn luyện tính tự giác, lễ phép, biết tôn trọng người khác và được tạo điều kiện phát huy năng lực, sở trường của bản thân.

Chị Đào Thị Phương, thôn Sống, xã Cẩm Thủy được vợ chồng con gái đầu tặng quà nhân Ngày Gia đình Việt Nam.

Là giáo viên, chị Mai đã vận dụng những kinh nghiệm trong công tác giảng dạy vào việc giáo dục con cái. Chị luôn động viên, chia sẻ để các con không bị áp lực trong học tập, đồng thời khuyến khích các con theo đuổi đam mê và phát huy khả năng của mình.

Sự trưởng thành và thành công của mỗi đứa trẻ không phải là kết quả của sự may mắn, mà được vun đắp từ môi trường gia đình yêu thương, kỷ cương và giàu giá trị nhân văn. Những người mẹ, người cha đã dành thời gian, công sức để gieo vào tâm hồn con trẻ những hạt giống tốt đẹp, như: tinh thần ham học hỏi, lòng nhân ái, sự lễ phép, ý thức tự lập và trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Tuy nhiên, trong bối cảnh cuộc sống hiện đại với nhiều áp lực về công việc và kinh tế, việc nuôi dạy con cái cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức. Song bằng sự khéo léo, đảm đang và tinh thần trách nhiệm, nhiều gia đình vẫn duy trì được mái ấm hòa thuận, xây dựng mối quan hệ vợ chồng bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau; đồng thời dành sự quan tâm đúng mức cho việc giáo dục con cái. Nhiều gia đình đã lựa chọn phương pháp giáo dục tích cực, như: hình thành thói quen đọc sách, rèn luyện kỹ năng sống, khuyến khích con tự lập và biết yêu thương, sẻ chia với mọi người xung quanh... Nhờ sự đồng lòng của vợ chồng và phương pháp giáo dục đúng đắn, nhiều gia đình đã gặt hái được những thành quả trong nuôi dạy các con, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Duyên, giảng viên Khoa Khoa học Xã hội, Trường Đại học Hồng Đức cho rằng: “Trong xã hội hiện đại, cha mẹ cần trang bị kiến thức, kỹ năng để hiểu tâm lý lứa tuổi, đồng hành cùng con trước những thay đổi của cuộc sống. Môi trường giáo dục đầu tiên và quan trọng nhất vẫn là gia đình. Muốn dạy con tốt, trước hết cha mẹ phải là những tấm gương tốt để con noi theo”.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội tốt, gia đình tốt thì xã hội mới tốt”. Lời dạy ấy đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Mỗi gia đình hạnh phúc chính là nền tảng để xây dựng một xã hội văn minh, phát triển. Mỗi nếp nhà ấy chính là nơi các giá trị văn hóa truyền thống được xây dựng, bồi đắp và lan tỏa.

Bài và ảnh: Lê Hà