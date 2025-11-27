NATO - Ukraine công bố sáng kiến chung thúc đẩy đổi mới quốc phòng

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Ukraine đã công bố một sáng kiến ​​chung mới mang tên UNITE-Brave NATO, được thiết kế để đẩy nhanh việc ứng dụng các công nghệ quốc phòng tiên tiến trên chiến trường và tăng cường khả năng tương tác giữa Ukraine và các lực lượng đồng minh.

NATO và Ukraine khởi động chương trình UNITE-Brave NATO nhằm thúc đẩy đổi mới quốc phòng. Ảnh: Anadolu.

Theo thông cáo của NATO, chương trình này đánh dấu khuôn khổ hợp tác đầu tiên giữa liên minh và Ukraine tập trung cụ thể vào việc mở rộng quy mô các công nghệ quân sự đã được thử nghiệm và thử mẫu.

Cụm công nghệ quốc phòng Brave1 của Ukraine sẽ điều phối từ phía Kyiv, trong khi NATO đã chỉ định Cơ quan Truyền thông và Thông tin đảm nhận vòng thi đầu tiên.

Cuộc thi đầu tiên sẽ ưu tiên các công cụ tiên tiến có khả năng chống lại các hệ thống máy bay không người lái, tăng cường phòng không và đảm bảo thông tin liên lạc tiền tuyến - ba lĩnh vực mà nhu cầu trên chiến trường vẫn còn cấp thiết.

Các nhóm gồm các công ty Ukraine và đồng minh sẽ nhận các khoản tài trợ chung trị giá tổng cộng 10 triệu euro, được NATO và Ukraine phân bổ ngang nhau.

Các công ty có thể đăng ký trực tuyến trong vài tuần tới, với hạn nộp hồ sơ vào tháng 2 năm 2026.

Sau khi vòng thi thí điểm thành công, NATO và Ukraine sẵn sàng tăng quy mô kinh phí, lên tới 50 triệu euro cho UNITE – Brave NATO trong năm 2026. NATO sẽ trích nguồn kinh phí từ Gói Hỗ trợ Toàn diện cho Ukraine (CAP), trong khi Bộ Chuyển đổi Số của Ukraine sẽ đối ứng với số tiền tương đương.

Phát biểu tại một cuộc họp ở Kyiv, Phó Tổng Thư ký NATO, bà Radmila Shekerinska, nhấn mạnh lợi ích chung của chương trình, theo đó sẽ giúp giải quyết các thách thức chiến trường trước mắt đồng thời cho phép liên minh học được “những bài học vô giá trong thời gian thực.”

Trong khi đó, Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi Số Ukraine, Mykhailo Fedorov, hoan nghênh sáng kiến này, nhận định: “Chúng tôi đánh giá cao việc NATO thúc đẩy mối quan hệ đối tác hoàn toàn mới với Ukraine trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo. Sự hợp tác này sẽ đẩy nhanh phát triển các công nghệ quốc phòng tiên tiến và tăng cường khả năng tương tác”.

Ông cho biết thêm: “ Nỗ lực chung này sẽ giúp xây dựng một kiến trúc quốc phòng kiên cường, linh hoạt và công nghệ cao hơn cho toàn bộ cộng đồng Euro-Atlantic.”

Các đội chiến thắng vòng thi đầu tiên sẽ được công bố vào mùa xuân năm 2026 trong khuôn khổ Diễn đàn Đổi mới Quốc phòng NATO-Ukraine lần thứ hai.

Thúy Hà

Nguồn: Anadolu Agency