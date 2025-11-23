NATO khởi động tập trận ứng phó tình hình căng thẳng tại Địa Trung Hải

NATO vừa khởi động cuộc tập trận hải quân quy mô lớn mang tên “Neptune Strike” tại khu vực Địa Trung Hải, gần bờ biển Italy, nhằm tăng cường khả năng phối hợp giữa các lực lượng thành viên và đảm bảo an ninh trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng.

NATO khởi động cuộc tập trận hải quân quy mô lớn mang tên “Neptune Strike. Ảnh: The War Zone.

Cuộc tập trận này được đánh giá là có ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với liên minh, tập trung vào bảo vệ các tuyến đường biển trọng yếu, chiếm khoảng 30% lưu lượng dầu toàn cầu, đồng thời chuẩn bị các phương án ứng phó trong trường hợp xảy ra tấn công vào sườn phía đông của NATO.

Theo đó, tàu sân bay hiện đại HMS Prince of Wales của Anh đang tham gia, mang theo 26 tiêm kích F-35 của Mỹ trên boong. Quân nhân từ Mỹ, Anh, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và khoảng 10 quốc gia khác cũng tham gia. Các bên tiến hành diễn tập cách ứng phó trong trường hợp có cuộc tấn công vào sườn phía đông của NATO, đồng thời bảo vệ các tuyến đường biển trọng yếu, chiếm khoảng 30% lưu lượng dầu toàn cầu.

Alexus Grinkevich, Chỉ huy Cấp cao Lực lượng Liên hợp châu Âu của NATO, cho biết liên minh phải chuẩn bị cho khả năng xảy ra xung đột với Nga và Trung Quốc vào năm 2027. Theo ông, các cuộc tập trận như thế này ngày càng trở nên quan trọng trong những năm gần đây do tình trạng vi phạm không phận các nước NATO gia tăng.

Cụ thể, vào đêm 10/9/2025, quân đội Ba Lan thông báo biên giới không phận nước này bị xâm phạm bởi 21 thiết bị bay không người lái, và Thủ tướng Donald Tusk đổ lỗi cho Nga. Cùng thời điểm, Estonia cũng xem Nga là bên chịu trách nhiệm khi ba máy bay không người lái xâm nhập không phận nước này trong tháng. Phía Moscow bác bỏ mọi cáo buộc.

Cuộc tập trận “Neptune Strike” phản ánh nỗ lực củng cố khả năng răn đe, tăng cường an ninh hàng hải và thể hiện quyết tâm của NATO trong việc duy trì ổn định, bảo vệ các thành viên trước các mối đe dọa an ninh tiềm tàng. Đây cũng là thông điệp rõ ràng về sự sẵn sàng ứng phó với những tình huống căng thẳng, đồng thời tăng cường khả năng phối hợp giữa các lực lượng hải quân trong bối cảnh địa chính trị phức tạp ở Địa Trung Hải và khu vực xung quanh.

Thanh Giang

Nguồn: Zamin.