Năng lực cán bộ - “chìa khóa” của chính quyền địa phương hai cấp

Sau một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã cơ bản hoạt động ổn định, từng bước phát huy hiệu quả. Cùng với việc tinh gọn tổ chức, yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ, công chức cũng cao hơn trước. Không chỉ thực hiện tốt chuyên môn, mỗi cán bộ còn phải nhanh chóng thích ứng với phương thức quản lý mới, thành thạo công nghệ, đổi mới tác phong phục vụ và gần dân hơn. Trong bối cảnh đó, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đang trở thành yếu tố quyết định để chính quyền cơ sở hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Cán bộ Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Thạch Quảng hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, các xã có quy mô dân số và diện tích lớn hơn trước. Khối lượng công việc tăng lên trong khi biên chế được bố trí theo hướng tinh gọn khiến áp lực đối với đội ngũ cán bộ cơ sở cũng lớn hơn.

Tại xã Kim Tân, sau khi sắp xếp thôn, bộ máy ở cơ sở tiếp tục được kiện toàn. Với bí thư chi bộ thôn 1 Thành Trực Lê Thanh Ngọc, điều quan trọng nhất sau khi nhận nhiệm vụ là nhanh chóng nắm chắc địa bàn, xây dựng sự gắn kết với người dân để việc triển khai các chủ trương, nhiệm vụ được thuận lợi. Anh Lê Thanh Ngọc chia sẻ: “Sau khi được giao nhiệm vụ, chúng tôi xác định phải khắc phục những khó khăn ban đầu, nhanh chóng nắm bắt địa bàn, gần dân, sát dân để lắng nghe ý kiến của người dân. Có những việc phát sinh nếu được giải quyết ngay từ thôn sẽ tạo được sự đồng thuận, hạn chế đơn thư, kiến nghị vượt cấp".

Tinh thần chủ động ấy đang trở thành yêu cầu chung đối với đội ngũ cán bộ cơ sở. Khi địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn, người cán bộ không chỉ chờ người dân đến phản ánh mà phải chủ động xuống cơ sở, nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh.

Cùng với việc kiện toàn đội ngũ tại chỗ, nhiều địa phương còn được tăng cường cán bộ từ cấp tỉnh về cơ sở. Việc điều động không chỉ bổ sung nguồn nhân lực mà còn góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ được rèn luyện trong môi trường thực tiễn. Đối với những cán bộ được điều động, thách thức đầu tiên là làm quen với địa bàn mới và nhanh chóng bắt nhịp công việc. Từ việc tìm hiểu đặc điểm kinh tế - xã hội, phong tục của người dân đến quy trình xử lý công việc ở địa phương đều đòi hỏi sự chủ động học hỏi và tinh thần trách nhiệm cao.

Anh Lê Tô Hữu, cán bộ Văn phòng Đảng ủy xã Sơn Thủy, cho biết: “Được điều động về địa phương mới, ban đầu chúng tôi cũng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của tập thể và sự chủ động tìm hiểu thực tế, chúng tôi từng bước nắm bắt công việc, thích nghi với môi trường mới để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".

Không chỉ thích ứng với môi trường công tác mới, đội ngũ cán bộ cấp xã còn phải thay đổi cách thức làm việc để đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số. Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trên môi trường điện tử, sử dụng các phần mềm chuyên ngành hay triển khai dịch vụ công trực tuyến đã trở thành công việc thường xuyên của mỗi cán bộ. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ngọc Lặc, hầu hết các thủ tục hành chính đều được tiếp nhận và xử lý trên hệ thống điện tử. Quy trình giải quyết hồ sơ được công khai, theo dõi trên môi trường số, góp phần rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Bà Phạm Thị Hưng, Phó giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ngọc Lặc, cho biết: “Sau một năm vận hành mô hình mới, đội ngũ cán bộ của trung tâm đã từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, làm chủ các phần mềm nghiệp vụ, bảo đảm quá trình chuyển đổi số được thực hiện thông suốt. Chúng tôi luôn xác định xây dựng chính quyền thân thiện, lấy sự hài lòng của người dân làm mục tiêu phục vụ".

Người dân cảm nhận rõ nhất về sự tận tâm trách nhiệm hết lòng với công việc của đội ngũ cán bộ, công chức. Nhiều thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, việc hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến được thực hiện tận tình. Ông Nguyễn Thế Kiên, xã Thành Vinh, nhận xét: “Địa phương còn nhiều khó khăn nhưng cán bộ rất trách nhiệm, hướng dẫn người dân tận tình và giải quyết công việc nhanh gọn. Chúng tôi thấy rõ sự chuyển biến trong cách phục vụ của chính quyền cơ sở".

Sau một năm triển khai, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang dần phát huy hiệu quả. Khi bộ máy được tổ chức hợp lý, đội ngũ cán bộ không ngừng đổi mới tác phong, nâng cao năng lực và trách nhiệm trong thực thi công vụ. Đây chính là nền tảng quan trọng để chính quyền cơ sở hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Hương Quỳnh