Nâng chuẩn đào tạo, sát hạch giấy phép lái xe

Trước sự gia tăng nhanh của phương tiện cơ giới và nhu cầu học lái xe ngày càng lớn, việc nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe (GPLX) tại Thanh Hóa đang trở thành yêu cầu cấp thiết hơn bao giờ hết. Đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, vận tải của người dân mà còn là giải pháp quan trọng để xây dựng văn hóa giao thông an toàn, giảm thiểu tai nạn từ gốc, thông qua việc đào tạo đội ngũ lái xe có đủ kỹ năng thực hành, kiến thức pháp luật và trách nhiệm khi tham gia giao thông.

Học viên thực hành kỹ năng điều khiển phương tiện tại sân sát hạch lái xe Trường Trung cấp Nghề Giao thông - Vận tải Thanh Hóa.

Thanh Hóa là một trong những địa phương có quy mô đào tạo lái xe lớn của khu vực Bắc Trung bộ với 16 cơ sở đào tạo lái xe ô tô, mô tô; 19 đơn vị liên kết đào tạo mô tô cùng 9 trung tâm sát hạch trên toàn tỉnh. Bình quân mỗi tháng, hàng chục kỳ sát hạch được tổ chức với hàng nghìn học viên tham gia ở nhiều hạng GPLX khác nhau. Theo lịch sát hạch tháng 4/2026, chỉ riêng các cơ sở lớn như: Trường Trung cấp Nghề Giao thông - Vận tải Thanh Hóa, Trường Cao đẳng Nghề Kinh tế - Công nghệ Vicet, Trường Trung cấp Nghề Hưng Đô, Công ty CP Thanh Tân Thống Nhất... đã tổ chức nhiều kỳ thi với quy mô từ vài trăm đến hàng nghìn thí sinh mỗi đợt, phản ánh nhu cầu đào tạo rất lớn cũng như áp lực ngày càng cao đối với công tác quản lý chất lượng đầu ra.

Trong tháng 4/2026, Công an tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp kiểm tra nhiều trung tâm đào tạo, sát hạch lớn trên địa bàn, yêu cầu tăng cường kiểm soát chất lượng giảng dạy, đầu tư phương tiện và nâng cao trách nhiệm đội ngũ giáo viên. Các đợt kiểm tra tập trung vào việc bảo đảm đầy đủ chương trình đào tạo, thời gian học lý thuyết, số km thực hành, công tác quản lý học viên, điều kiện sân bãi, phương tiện tập lái và quy trình tổ chức sát hạch. Việc siết chặt quản lý không chỉ nhằm ngăn chặn tiêu cực mà còn tạo áp lực buộc các đơn vị chuyển mạnh từ đào tạo chạy theo số lượng sang chú trọng chất lượng thực chất. Theo đánh giá của lực lượng chức năng, nhiều cơ sở đã chủ động đầu tư mạnh hơn vào thiết bị mô phỏng, hệ thống camera giám sát, phần mềm quản lý và nâng chuẩn đội ngũ giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu mới.

Trong hệ thống đào tạo lái xe của tỉnh, Trường Trung cấp Nghề Giao thông - Vận tải Thanh Hóa được xem là một trong những đơn vị nòng cốt với quy mô lớn và bề dày kinh nghiệm. Nhà trường hiện chuyên đào tạo, sát hạch cấp GPLX các hạng A1, A2, B1, B2, C, D, E; có 2 cơ sở đào tạo tại trung tâm và khu vực miền Tây của tỉnh, cùng hệ thống trung tâm sát hạch được đầu tư đồng bộ. Trường sở hữu sân sát hạch đạt chuẩn, phòng học lý thuyết hiện đại, phòng thi trên máy tính, mô hình học cụ chuyên ngành và nhiều phương tiện thực hành phục vụ đào tạo. Mỗi năm, đơn vị này đào tạo hàng chục nghìn lượt học viên, trở thành một trong những địa chỉ quan trọng cung cấp nguồn lái xe cho cả tỉnh và khu vực lân cận.

Ông Phan Thanh Hải, hiệu trưởng nhà trường, cho biết: "Chất lượng đào tạo phải được đặt lên hàng đầu thay vì chỉ chú trọng tỷ lệ đỗ. Theo đó, nhà trường luôn duy trì đầy đủ chương trình học, tăng cường thời gian thực hành trên đường trường, chú trọng rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống thực tế và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho học viên. Đồng thời, đơn vị cũng thường xuyên bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, đầu tư thêm phương tiện và ứng dụng công nghệ số trong quản lý đào tạo. Quan điểm xuyên suốt là đào tạo người lái xe có năng lực thực sự, không đơn thuần chỉ để cấp bằng".

Điểm nổi bật trong xu hướng nâng chất lượng đào tạo hiện nay là việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào toàn bộ quy trình đào tạo. Hệ thống cabin mô phỏng, camera giám sát 24/24, phần mềm quản lý học viên, thiết bị chấm điểm tự động giúp giảm đáng kể nguy cơ tiêu cực, học đối phó hay cắt xén chương trình. Đặc biệt, nội dung sát hạch hiện nay yêu cầu học viên phải thành thạo cả lý thuyết, mô phỏng tình huống giao thông, sa hình và đường trường, bảo đảm khả năng xử lý các tình huống thực tế thay vì chỉ “học mẹo” để vượt qua kỳ thi. Tại một số trung tâm lớn được kiểm tra trong năm 2026, tỷ lệ đỗ trung bình với ô tô chỉ khoảng 51%, mô tô khoảng 73%, cho thấy công tác sát hạch ngày càng thực chất và nghiêm túc hơn.

Trong bối cảnh Thanh Hóa đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông, logistics, công nghiệp và dịch vụ, chất lượng nguồn nhân lực lái xe đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Một GPLX được cấp đúng chuẩn không chỉ là điều kiện pháp lý mà còn là “tấm vé an toàn” cho người điều khiển phương tiện, hành khách và toàn xã hội. Nếu công tác đào tạo lỏng lẻo, hệ lụy không chỉ dừng ở nguy cơ tai nạn giao thông mà còn ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ vận tải, logistics và môi trường đầu tư của địa phương.

Từ sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng đến nỗ lực đổi mới của các cơ sở đào tạo lớn, lĩnh vực đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh đang từng bước chuyển mạnh từ mở rộng quy mô sang nâng cao chất lượng. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để Thanh Hóa xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Chi Phạm