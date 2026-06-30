Nâng cao vị trí, vai trò của Hội Luật gia trong phổ biến, giáo dục pháp luật

Sáng 30/6, tại Thanh Hóa, Cụm thi đua các tỉnh, thành phố trung du và đồng bằng Bắc bộ Hội Luật gia Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Dự hội nghị có Luật gia Trần Công Phàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam; đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu chào mừng hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng trân trọng cảm ơn sự đồng hành và những đóng góp tích cực của Hội Luật gia Việt Nam và Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn Hội Luật gia các cấp tiếp tục phối hợp, hỗ trợ cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật; đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện hiệu quả công tác tư vấn, trợ giúp pháp lý, nhất là đối với các đối tượng yếu thế.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm là dịp để Hội Luật gia các tỉnh, thành phố đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những mô hình hay, cách làm hiệu quả; qua đó, góp phần giúp các cơ quan, đơn vị của tỉnh Thanh Hóa học tập, vận dụng phù hợp, nâng cao chất lượng công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị các ý kiến đã trao đổi, thảo luận đã làm rõ những kết quả đạt được và thuận lợi, khó khăn trong công tác xây dựng, phát triển tổ chức hội và hội viên; công tác xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, giải quyết khiếu nại, hòa giải ở cơ sở; công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, giám sát, phản biện xã hội.

Nhiều ý kiến cũng đề xuất, kiến nghị Hội Luật gia Việt Nam nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số quy định trong Điều lệ Hội Luật gia.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam Trần Công Phàn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam Trần Công Phàn đề nghị 6 tháng cuối năm 2026 Cụm thi đua các tỉnh, thành phố trung du và đồng bằng Bắc bộ tập trung triển khai có hiệu quả Đề án “Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật”.

Thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng pháp luật, phản biện chính sách, pháp luật; nâng cao chất lượng tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, mở rộng các hoạt động tư vấn pháp luật, đảm bảo quyền tiếp cận pháp luật của người dân; tăng cường các hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý lưu động tại các địa phương; đồng thời phát động và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XV và các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước và các địa phương.

Lan Phương