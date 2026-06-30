Xã Thượng Ninh công bố nghị quyết, quyết định kiện toàn tổ chức thôn

Chiều 29/6, xã Thượng Ninh tổ chức hội nghị công bố các nghị quyết, quyết định về thành lập các thôn, chi bộ, ban công tác mặt trận và kiện toàn đội ngũ cán bộ ở thôn sau sắp xếp.

Tại hội nghị, đại diện HĐND xã đã công bố nghị quyết về sắp xếp, đổi tên các thôn trên địa bàn.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã công bố các quyết định kết thúc, giải thể các chi bộ thôn cũ, thành lập các chi bộ thôn mới và chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ.

UBND xã công bố các quyết định chỉ định trưởng thôn, thôn đội trưởng, tổ trưởng, tổ phó lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã công bố quyết định kết thúc hoạt động ban công tác mặt trận tại các thôn cũ, thành lập ban công tác mặt trận tại các thôn mới.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lê Bá Hùng phát biểu tại hội nghị.

Theo đó, sau khi thực hiện sắp xếp, xã Thượng Ninh giảm từ 22 thôn xuống còn 7 thôn, các đơn vị sau sắp xếp đều đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định và sẽ chính thức hoạt động từ ngày 1/7/2026.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lê Bá Hùng nhấn mạnh, việc sắp xếp, tổ chức lại thôn là chủ trương lớn, có ý nghĩa quan trọng nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy, cán bộ được giao nhiệm vụ mới khẩn trương ổn định tổ chức, hoàn thành việc bàn giao, phân công nhiệm vụ, xây dựng quy chế làm việc, bảo đảm hệ thống chính trị ở các thôn sau sắp xếp đi vào hoạt động thông suốt, hiệu quả ngay từ những ngày đầu.

Đồng thời, phát huy vai trò hạt nhân chính trị của chi bộ, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân, chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh.

Lãnh đạo xã trao quyết định chỉ định chi ủy, chức danh bí thư, phó bí thư chi bộ các thôn sau sắp xếp.

Tại hội nghị, xã Thượng Ninh đã trao quyết định cho các đồng chí được chỉ định giữ các chức danh sau sắp xếp.

Quỳnh Nga (CTV)