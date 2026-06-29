Đại hội Thể dục - Thể thao tỉnh Thanh Hóa lần thứ X thành công rực rỡ

Đại hội Thể dục - Thể thao (TDTT) tỉnh Thanh Hóa lần thứ X, năm 2026 đã chính thức khép lại, đánh dấu một kỳ đại hội thành công, tạo dấu mốc mới, động lực cho bước phát triển tiếp theo của phong trào TDTT tỉnh nhà.

Đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao Cờ quyết thắng cho Đoàn vận động viên Thanh Hóa tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Tối 29/6, UBND tỉnh tổ chức Lễ bế mạc và trao giải cho các đơn vị, vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ X, năm 2026.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cùng các đại biểu dự lễ bế mạc.

Chương trình văn nghệ tại lễ bế mạc.

Đông đảo khán giả dự lễ bế mạc.

Dự lễ bế mạc có các đồng chí: Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ X; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành và các đoàn vận động viên.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ X Lê Văn Trung báo cáo kết quả tổ chức đại hội.

Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ X diễn ra trong 2 năm 2025 và 2026 theo 2 cấp gồm đại hội cấp xã và đại hội toàn tỉnh, với 23 môn thi đấu, thu hút gần 7.000 vận động viên tham gia tranh tài. Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức đại hội theo nội dung thi chiến sỹ khỏe của lực lượng vũ trang.

Các địa phương triển khai đại hội nghiêm túc, đúng kế hoạch, bảo đảm yêu cầu về nội dung và tiến độ. Bên cạnh nhiều môn thể thao hiện đại, nhiều đơn vị cũng chủ động đưa vào nhiều môn thể thao dân gian như kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, cờ tướng... Công tác chuẩn bị được thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn từng địa phương, tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi trong Nhân dân. Đại hội cấp cơ sở thực sự trở thành đợt sinh hoạt sâu rộng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và lan tỏa tinh thần rèn luyện thân thể trong cộng đồng.

Các vận động viên tranh tài ở môn Vovinam trong khuôn khổ Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ X.

Qua đại hội cơ sở, đã phát hiện, lựa chọn được gần 2.000 vận động viên tiêu biểu đại diện cho 166 xã, phường cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh tham gia tranh tài tại đại hội cấp tỉnh.

Giai đoạn 1 của đại hội được tổ chức trong năm 2025 với 14 môn. Giai đoạn 2 gồm 9 môn.

Các đoàn vận động viên tham gia thi đấu với tinh thần “Thể thao - Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng”. Ban Tổ chức, hội đồng trọng tài điều hành khách quan, đúng luật, điều lệ ban hành, xác định thành tích chính xác, kịp thời các môn thi trong chương trình đại hội.

Qua việc hoàn thành đại hội TDTT các cấp của tỉnh đã khẳng định sự tiến bộ về trình độ quản lý, tổ chức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ những người làm công tác TDTT. Đại hội đã tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và toàn xã hội về lợi ích, vai trò của TDTT trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của Nhân dân, góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện. Thông qua việc tổ chức đại hội góp phần thúc đẩy Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” phát triển sâu rộng trong các vùng miền.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Văn Trung trao cờ nhất, nhì, ba toàn đoàn cho các đơn vị

Kết thúc thi đấu 23 môn trong đại hội, Ban Chỉ đạo đã trao 280 bộ huy chương cho các VĐV đạt thành tích nhất, nhì, ba ở các nội dung thi đấu. Qua đánh giá, thành tích thi đấu của các vận động viên ở kỳ đại hội TDTT toàn tỉnh lần này đã được nâng lên rõ rệt. Nhiều đơn vị đã giành được những thành tích nổi bật.

Kết quả, đoàn phường Hạc Thành với sự đồng đều ở tất cả các môn thi đấu đã giành vị trí nhất toàn đoàn với 35 HCV, 23 HCB 31 HCĐ. Xếp vị trí thứ nhì là xã miền núi Minh Sơn với 33 HCV, 26 HCB, 26 HCĐ. Xếp thứ ba là phường Nam Sầm Sơn với 28 HCV, 24 HCB, 58 HCĐ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cùng lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao cờ cho các đơn vị xuất sắc trong triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Ban Tổ chức cũng trao cờ cho 20 đơn vị xuất sắc trong triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và tổ chức tốt đại hội TDTT cấp cơ sở; trao cờ cho 3 đơn vị dẫn đầu của 76 xã khu vực miền núi gồm: Minh Sơn, Cẩm Vân và Cẩm Tú.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái động viên các vận động viên tiêu biểu của thể thao Thanh Hóa tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Tại lễ bế mạc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái đã trao Cờ quyết thắng cho Đoàn vận động viên Thanh Hóa tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Đây là động lực để các huấn luyện viên, vận động viên nỗ lực hết mình thi đấu với khả năng cao nhất, hoàn thành mục tiêu nằm trong tốp 10 đơn vị mạnh nhất tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X diễn ra vào cuối năm nay.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu bế mạc đại hội.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Đầu Thanh Tùng nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng thành tích của các đoàn thể thao; cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; sự quan tâm, phối hợp của Cục TDTT Việt Nam; sự tham gia trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị, các lực lượng phục vụ, Nhân dân và người hâm mộ đã đồng hành, cổ vũ...

Để sự nghiệp TDTT tỉnh nhà tiếp tục phát triển, giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu cả nước, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, các địa phương, đơn vị tiếp tục quan tâm phát triển toàn diện sự nghiệp TDTT; đưa phong trào rèn luyện thân thể trở thành nhu cầu thường xuyên, tự giác của mỗi người dân, mỗi gia đình; chú trọng phát triển thể thao học đường, thể thao cơ sở, thể thao trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang; phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao hiện có, tăng cường xã hội hóa, huy động các nguồn lực để phong trào TDTT phát triển rộng khắp, thực chất và bền vững.

Đối với thể thao thành tích cao, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao, các địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá kết quả chuyên môn của đại hội; lựa chọn, bồi dưỡng, huấn luyện các vận động viên tiêu biểu, xuất sắc; chuẩn bị tốt nhất lực lượng, điều kiện và tâm thế cho Đoàn thể thao Thanh Hóa tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X nỗ lực tập luyện, tham gia thi đấu bản lĩnh, tự tin, đạt thành tích cao, tiếp tục khẳng định vị thế của thể thao Thanh Hóa trong nhóm các địa phương mạnh của cả nước.

Anh Tuân