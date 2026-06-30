Đổi địa điểm tổ chức tiếp công dân trực tuyến định kỳ tháng 6 của Chủ tịch UBND tỉnh

UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các đơn vị về việc đổi địa điểm tổ chức tiếp công dân trực tuyến định kỳ tháng 6 năm 2026 của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 27/6/2026, UBND tỉnh đã ban hành Giấy mời họp trực tuyến số 557/GM-UBND mời tham dự tiếp công dân định kỳ tháng 6/2026 của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đó, địa điểm tổ chức tiếp công dân trực tuyến của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại điểm cầu Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (Số 05, đường Hạc Thành, phường Hạc Thành).

Tuy nhiên, do thay đổi, điều chỉnh lịch đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh nên địa điểm tổ chức tiếp công dân định kỳ theo giấy mời nêu trên có sự thay đổi. Cụ thể, địa điểm tiếp công dân trực tuyến tháng 6/2026 sẽ được tổ chức tại Phòng họp số 1, tầng 3, Trụ sở cơ quan UBND tỉnh (Số 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa).

Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Giấy mời số 557/GM-UBND ngày 27/6/2026 của UBND tỉnh.

Nguồn: Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa