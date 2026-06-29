Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí và kiến trúc tổng thể cảng thông minh Nghi Sơn

Nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của việc nghiên cứu, phát triển hệ thống cảng biển thông minh trong Khu Kinh tế nghi Sơn tại Hội nghị làm việc với một số cơ quan, đơn vị về nghiên cứu, phát triển hệ thống cảng biển thông minh tại Khu Kinh tế Nghi Sơn diễn ra chiều 29/6, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, đặt hàng đề tài khoa học cấp tỉnh để xây dựng bộ tiêu chí và kiến trúc tổng thể cảng thông minh Nghi Sơn làm căn cứ áp dụng đồng bộ cho các nhà đầu tư cảng bến thứ cấp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong chủ trì hội nghị.

Theo hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tổng thể kết cấu hạ tầng hàng hải thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Cảng biển Thanh Hóa tiếp tục được phân loại là cảng biển loại I và quy hoạch tiềm năng phát triển thành cảng biển đặc biệt. Chỉ tiêu sản lượng hàng hóa thông qua cảng Nghi Sơn đến năm 2030 được điều chỉnh tăng mạnh, đạt từ 73,7 triệu tấn/năm đến 88,2 triệu tấn/năm.

Theo đánh giá, để đáp ứng khối lượng hàng hóa khổng lồ này, nếu tiếp tục quản lý và vận hành theo mô hình thủ công truyền thống, Cảng Nghi Sơn chắc chắn sẽ đối mặt với nguy cơ quá tải và tắc nghẽn giao thông.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, việc xây dựng cảng biển thông minh là xu thế tất yếu với 3 lý do cốt lõi đó là: Nâng cao năng lực cạnh tranh với các tỉnh, thành phố như Hải Phòng (cảng Lạch Huyện) hay Hà Tĩnh (cảng Vũng Áng - Sơn Dương); thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao, các nhà đầu tư thế hệ mới trong các lĩnh vực công nghệ cao, chip bán dẫn, năng lượng sạch; tối ưu hóa nguồn lực công nghệ thông minh giúp tăng công suất bốc dỡ hàng hóa từ 20% - 30% trên nền hạ tầng sẵn có mà không cần bồi thường, giải phóng mặt bằng để mở rộng sân, bãi cứng.

Nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của việc nghiên cứu, phát triển hệ thống cảng biển thông minh tại Khu Kinh tế nghi Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, đặt hàng đề tài khoa học cấp tỉnh để xây dựng bộ tiêu chí và kiến trúc tổng thể cảng thông minh Nghi Sơn làm căn cứ áp dụng đồng bộ cho các nhà đầu tư cảng bến thứ cấp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Công an tỉnh phối hợp xây dựng phương án thẩm định an ninh, an toàn mạng, bảo mật cơ sở dữ liệu luồng tàu và hệ thống camera giám sát dùng chung tại khu vực Cảng biển Nghi Sơn.

UBND tỉnh ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư công mang tính dẫn dắt để xây dựng trước phần mềm dữ liệu dùng chung và hệ thống điều phối luồng tàu công cộng. Các doanh nghiệp cảng tư nhân sẽ tự bỏ vốn đầu tư camera, robot bốc dỡ tại bến cảng của mình để tích hợp vào hệ thống chung.

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh cảng, tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan làm việc với các doanh nghiệp khai thác cảng để khuyến khích, vận động các nhà đầu tư ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật hiện đại, công nghệ số và chuyển đổi số trong xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống cảng biển; đẩy mạnh chuyển đổi phương tiện, trang thiết bị sử dụng điện, năng lượng xanh hoặc có các biện pháp tương đương tại các cảng đầu tư mới, đầu tư bổ sung vào cảng hiện hữu đáp ứng các tiêu chí cảng xanh, cảng biển thông minh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giao Văn phòng Tỉnh ủy thông báo đến các sở, ngành và đơn vị liên quan nghiên cứu, phát triển hệ thống cảng biển thông minh tại Khu Kinh tế Nghi Sơn.

Quốc Hương