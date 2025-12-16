Nâng cao tiêu chí thu nhập cho người dân

Xác định phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân là mục tiêu quan trọng, xã Yên Phú đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương cũng như chú trọng phát triển mô hình sản xuất mới, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Gia đình chị Trịnh Thị Minh ở thôn Đa Nẫm trồng ổi lê Đài Loan cho hiệu quả kinh tế cao.

Từ diện tích trồng mía cho hiệu quả kinh tế thấp, sau khi tìm hiểu về một số mô hình trồng cây ăn quả, gia đình chị Trịnh Thị Minh ở thôn Đa Nẫm nhận thấy giống ổi lê Đài Loan phù hợp với thổ nhưỡng, sinh trưởng tốt và mang lại hiệu quả kinh tế cao, chị đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đầu tư trồng 500 gốc ổi trên diện tích 4.000m2. Nhờ áp dụng đúng quy trình, kỹ thuật chăm sóc nên vườn ổi của gia đình chị sinh trưởng đồng đều, cho thu hoạch sớm và sản lượng cao. Quả ổi nơi đây to, mẫu mã đẹp, dày cùi, ít hạt có vị ngọt đậm nên được nhiều thương lái tìm mua tận vườn. Từ việc vừa làm vừa rút kinh nghiệm, năm 2023 gia đình chị tiếp tục mở rộng sản xuất, trồng thêm 600 gốc ổi, nâng tổng số lên 1.100 gốc ổi, khẳng định hướng đi mới trong phát triển kinh tế gia đình.

Chị Minh cho biết: “Ngoài việc phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu, để ổi lê Đài Loan đạt năng suất cao, người trồng phải đảm bảo đủ nước tưới, thường xuyên tỉa cành tạo tán giúp cây thông thoáng, hạn chế sâu bệnh. Đồng thời, cần bọc quả để tránh côn trùng cắn, đục, hạn chế cháy nắng, từ đó cho ra sản phẩm sạch, an toàn và có giá trị thương phẩm cao”.

So với trồng mía, việc chăm sóc cây ổi theo chị Minh không quá vất vả mà hiệu quả kinh tế cao hơn. Ổi cho thu hoạch gần như cả năm, nhưng tập trung chủ yếu 2 vụ chính/năm. Với giá 15.000 đồng/kg được các thương lái thu mua tại vườn, sau khi trừ chi phí gia đình chị thu lãi trên 200 triệu đồng/1ha. Nhờ nguồn thu ổn định từ trồng ổi, chị Minh tiếp tục mở rộng phát triển kinh tế bằng việc nuôi thêm 20 con lợn thịt. Mỗi năm chị nuôi 3 lứa, với giá bán thịt bình quân là 60.000 đồng/kg, mang lại thu nhập khoảng 90 triệu đồng/năm, góp phần nâng cao đời sống gia đình.

Xã Yên Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã: Yên Tâm, Yên Phú và thị trấn Thống Nhất. Phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, xã xác định phát triển nông nghiệp là hướng đi trọng tâm, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao thu nhập và đời sống của người dân. Thời gian qua, xã tập trung chỉ đạo phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, an toàn sinh học và hiệu quả kinh tế cao. Trong năm 2025 xã đã thực hiện tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao với diện tích 25,2 ha; triển khai một số mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ, cơ giới hóa đồng bộ tiếp tục được duy trì và mở rộng.

Cùng với đó, xã chỉ đạo các HTX dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn phối hợp với Công ty Tân Lộc Phát triển khai mô hình trồng bí đỏ lấy hạt và trồng mướp khía với diện tích 5,017ha. Lĩnh vực chăn nuôi tiếp tục khẳng định là thế mạnh trong cơ cấu kinh tế của địa phương. Hiện nay, trên địa bàn xã có 4 hộ chăn nuôi quy mô lớn theo hướng trang trại tập trung, trong đó 2 hộ chăn nuôi lợn quy mô 1.500 con/lứa, 2 hộ chăn nuôi gà quy mô 20.000 con/lứa; ngoài ra còn có 12 hộ chăn nuôi gia trại, 293 hộ chăn nuôi nông hộ, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn của xã.

Xã cũng quan tâm đến lĩnh vực công nghiệp với một số sản phẩm chủ lực trên địa bàn tiếp tục duy trì hoạt động ổn định, chiếm tỷ trọng lớn như may mặc, bao bì, gạch không nung, chế biến gỗ. Các ngành nghề truyền thống và tiểu thủ công nghiệp được duy trì và phát triển góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Toàn xã hiện có 69 doanh nghiệp hoạt động trên các lĩnh vực, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động tại địa phương. Việc phát triển đa dạng các ngành nghề đã thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương theo hướng tích cực, trong đó nông lâm, thủy sản chiếm 38,4%, công nghiệp - xây dựng chiếm 40,6%, dịch vụ chiếm 21%, góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 78,33 triệu đồng.

Chủ tịch UBND xã Yên Phú Nguyễn Đăng Ngọc cho biết: "Xác định phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân là nhiệm vụ trọng tâm, xã tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp trong phát triển kinh tế. Trong đó, ưu tiên mở rộng diện tích những cây trồng có giá trị kinh tế cao, có thị trường rộng; tăng cường thu hút các dự án chế biến sau thu hoạch gắn với quy hoạch, phát triển các vùng chuyên canh, các cây trồng có lợi thế. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, ứng dụng công nghệ cao, thực hiện chăn nuôi nông hộ an toàn sinh học gắn với bảo vệ môi trường. Trong lĩnh vực công nghiệp, xã định hướng phát triển theo hướng kết hợp hài hoà cả bề rộng và chiều sâu... góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương".

Bài và ảnh: Trung Hiếu