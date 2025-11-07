Nâng cao nhận thức và trách nhiệm tuân thủ pháp luật thuế của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ gỗ rừng trồng

Sáng 7/11, Thuế tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị cập nhật chính sách thuế và đối thoại với doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ gỗ rừng trồng. Hội nghị có sự tham gia của gần 140 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các sản phẩm từ gỗ rừng trồng.

Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thủy phát biểu tại hội nghị.

Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa có 135 doanh nghiệp và 40 hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và kinh doanh các sản phẩm từ gỗ rừng trồng. Nhiều doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi cung ứng từ khâu sản xuất chế biến đến thương mại, xuất khẩu.

Qua rà soát của cơ quan thuế, mức độ tăng trưởng về doanh thu của lĩnh vực này ngày càng cao nhưng số nộp ngân sách nhà nước có xu hướng giảm.

Nguyên nhân do một số người nộp thuế lập hóa đơn, kê khai thuế có dấu hiệu không đúng với bản chất giao dịch kinh tế. Doanh thu từ năm 2023 đến tháng 8/2025 đạt trên 57.679 tỷ đồng; tổng nộp ngân sách cho địa phương giai đoạn này đạt 755 tỷ đồng; tổng nợ thuế đến ngày 31/10/2025 là gần 41 tỷ đồng, tập trung ở nhóm các doanh nghiệp xuất khẩu.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế đối với lĩnh vực sản xuất, chế biến và kinh doanh các sản phẩm từ gỗ rừng trồng, ngành thuế Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ và phòng ngừa rủi ro với mục tiêu vừa bảo đảm thu đúng, thu đủ ngân sách nhà nước vừa tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hoạt động ổn định, phát triển bền vững.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, Thuế tỉnh Thanh Hóa đã tập trung phổ biến, cập nhật các quy định pháp luật về thuế; trao đổi, làm rõ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến chính sách thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân; chính sách kê khai, đăng ký thuế, hóa đơn, chứng từ, phí và lệ phí; sử dụng hóa đơn của hộ, cá nhân kinh doanh; quản lý thông tin và ứng dụng của cơ quan thuế, lưu ý một số điểm mới liên quan đến chính sách thuế.

Thuế tỉnh Thanh Hóa yêu cầu người nộp thuế sản xuất kinh doanh các sản phẩm từ gỗ rừng trồng chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về thuế.

Cơ quan thuế cam kết tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật quy định pháp luật về thuế. Đồng thời sẽ thực hiện kiểm tra chuyên đề, rà soát chuyên sâu theo chuỗi hoạt động và tăng cường phối hợp liên ngành, liên tỉnh trong công tác quản lý và xử lý vi phạm, đảm bảo sự minh bạch, công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Khánh Phương