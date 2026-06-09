Nâng cao năng lực giám sát, chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Ebola

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thanh Hóa, nguy cơ xâm nhập của các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới nổi luôn hiện hữu, trong đó có bệnh do vi rút Ebola.

Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thanh Hóa Lê Hồng Sơn phát biểu khai mạc hội nghị.

Chiều 9/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn về công tác giám sát, chẩn đoán, điều trị bệnh do vi rút Ebola cho cán bộ y tế dự phòng, điều trị và xét nghiệm. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại CDC Thanh Hóa và kết nối trực tuyến tới các điểm cầu trung tâm y tế, bệnh viện công lập, ngoài công lập trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, lãnh đạo CDC Thanh Hóa cho biết, 6 tháng đầu năm 2026, công tác y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Hệ thống y tế từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động tham mưu và thực hiện nhiều giải pháp phòng, chống dịch bệnh, góp phần bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Bên cạnh các bệnh lưu hành như sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, cúm mùa, nguy cơ xâm nhập của các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới nổi luôn hiện hữu, trong đó có bệnh do vi rút Ebola.

Ebola là bệnh truyền nhiễm cấp tính đặc biệt nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh và tỷ lệ tử vong cao. Mặc dù hiện nay Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh, song trước tình hình dịch bệnh trên thế giới còn tiềm ẩn nguy cơ, ngành y tế cần chủ động các phương án ứng phó, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.

Báo cáo viên cập nhật tình hình dịch bệnh Ebola hiện nay.

Trong chương trình tập huấn, các đại biểu được cập nhật tình hình dịch bệnh Ebola trên thế giới và trong nước; những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch tại Việt Nam.

Các báo cáo viên đã hướng dẫn chi tiết về công tác giám sát, phát hiện ca bệnh nghi ngờ, điều tra dịch tễ, xử lý ổ dịch và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng.

Một trong những nội dung được các học viên đặc biệt quan tâm là quy trình lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển và xét nghiệm bệnh phẩm đối với trường hợp nghi mắc Ebola. Đây là khâu có ý nghĩa quan trọng trong việc phát hiện sớm, xác định chính xác tác nhân gây bệnh, đồng thời bảo đảm an toàn sinh học cho nhân viên y tế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Trung tâm Y tế Mường Lát.

Bên cạnh đó, các bác sĩ chuyên ngành truyền nhiễm đã phổ biến các nội dung liên quan đến chẩn đoán, thu dung, cách ly và điều trị bệnh nhân mắc Ebola theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế. Các tình huống giả định trong thực tế được đưa ra để học viên trao đổi, thảo luận, góp phần nâng cao kỹ năng xử trí khi có trường hợp nghi ngờ hoặc dịch bệnh xảy ra.

Các đại biểu tham dự tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thanh Hóa.

Tại hội nghị, cán bộ y tế tuyến cơ sở đã trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác giám sát dịch bệnh, đặc biệt là việc nhận diện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ y tế từ hệ dự phòng đến điều trị được củng cố kiến thức chuyên môn, nâng cao kỹ năng giám sát, phát hiện, báo cáo và xử lý dịch bệnh. Đây cũng là dịp để tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị trong hệ thống y tế, bảo đảm sẵn sàng ứng phó hiệu quả trước nguy cơ dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm xâm nhập, lây lan trên địa bàn tỉnh.

Tô Hà