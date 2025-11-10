Hotline: 0822.173.636   |

Kinh tế

Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể

Hoàng Lan
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 10/11, Viện Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân (HND) tỉnh Thanh Hóa tổ chức lớp tập huấn về phát triển kinh tế tập thể, xây dựng chi, tổ hội nghề nghiệp và kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội Nông dân các xã Hoằng Hóa, Hoằng Lộc và Hoằng Sơn.

Sáng 10/11, Viện Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân (HND) tỉnh Thanh Hóa tổ chức lớp tập huấn về phát triển kinh tế tập thể, xây dựng chi, tổ hội nghề nghiệp và kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội Nông dân các xã Hoằng Hóa, Hoằng Lộc và Hoằng Sơn.

Toàn cảnh lớp tập huấn.

Lớp tập huấn diễn ra trong thời gian 3 ngày (10-12/11), với các chuyên đề về kiến thức, kỹ năng nâng cao hiệu quả hoạt động của chi, tổ HND nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự” và “5 cùng”, tổ hợp tác, hợp tác xã, đặc biệt, tập trung vào các nội dung chuyển đổi số, hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, xây dựng sản phẩm OCOP, kết hợp với tham quan thực tế để gắn lý thuyết với thực tiễn, góp phần phát triển nông nghiệp bền vững.

Giảng viên truyền đạt các chuyên đề tại lớp tập huấn.

Sau lớp tập huấn, học viên vận dụng hiệu quả kiến thức được trang bị để tham mưu, triển khai các hoạt động Hội, đẩy mạnh phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, phát triển kinh tế tập thể, xây dựng chi, tổ hội nghề nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số và khởi nghiệp nông thôn. Hoạt động này góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và định hướng của Hội Nông dân các cấp trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn mới.

Hoàng Lan

