Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức công đoàn

Công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn. Thời gian qua, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, từng bước nâng cao chất lượng công tác KTGS, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Công nhân Công ty CP HP Vina Garment trong ca sản xuất.

Để công tác KTGS đi vào nền nếp, ngay từ đầu năm, UBKT LĐLĐ tỉnh đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, đồng thời hướng dẫn công đoàn các cấp cụ thể hóa nội dung, nhiệm vụ phù hợp với thực tế. Trọng tâm là kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và tổ chức công đoàn; việc phát động các phong trào thi đua, công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức công đoàn; công tác phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn và thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp công đoàn đã tổ chức 107 cuộc kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Trong đó, LĐLĐ tỉnh trực tiếp kiểm tra 11 cuộc tại công đoàn cơ sở doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và công đoàn xã, phường; công đoàn cơ sở tự kiểm tra 96 cuộc.

Cùng với kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Công đoàn, công tác kiểm tra quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn tiếp tục được tăng cường. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã thực hiện 424 cuộc kiểm tra tài chính công đoàn; trong đó LĐLĐ tỉnh trực tiếp kiểm tra 12 cuộc, UBKT công đoàn xã, phường kiểm tra đồng cấp 41 cuộc và công đoàn cơ sở tự kiểm tra 371 cuộc.

Công tác tiếp nhận, giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của đoàn viên, người lao động cũng được các cấp công đoàn quan tâm thực hiện. UBKT công đoàn các cấp chủ động phối hợp với người sử dụng lao động và các cơ quan chức năng giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên. Từ đầu năm đến nay, công đoàn các cấp đã tiếp 27 lượt đoàn viên, người lao động để hướng dẫn, giải đáp chế độ, chính sách; tiếp nhận 2 đơn khiếu nại, kiến nghị và phối hợp giải quyết 9 đơn kiến nghị. Nhiều vướng mắc phát sinh đã được xử lý kịp thời, góp phần hạn chế tranh chấp lao động và giữ ổn định quan hệ lao động tại doanh nghiệp.

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác KTGS, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác tài chính và KTGS cho 130 cán bộ là chủ tịch, chủ nhiệm UBKT và kế toán công đoàn xã, phường. Thông qua tập huấn, cán bộ công đoàn được cập nhật các quy định mới, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ và trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Thị Nga, Phó trưởng Ban Công tác Công đoàn, LĐLĐ tỉnh cho biết: “Thời gian tới, các cấp công đoàn sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác KTGS; tăng cường kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm; chú trọng kiểm tra công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn; nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và đẩy mạnh bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra”.

Với những kết quả đạt được, công tác KTGS đã và đang khẳng định vai trò là một trong những giải pháp quan trọng góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa vi phạm, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Đức Thắng