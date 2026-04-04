Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ

Xác định tổ chức sinh hoạt chuyên đề là giải pháp quan trọng nhằm góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy xã Mậu Lâm đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đăng ký và lựa chọn những vấn đề mới, sát với tình hình thực tiễn gắn với nhiệm vụ của chi bộ để tổ chức sinh hoạt chuyên đề.

Chi ủy thôn Đồng Sình, xã Mậu Lâm thảo luận nội dung chuyên đề trước khi tổ chức sinh hoạt chi bộ.

Thời gian qua, chi bộ thôn Đồng Sình đã có nhiều sáng tạo, đổi mới trong tổ chức sinh hoạt chuyên đề gắn với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế tại địa phương. Ngay từ đầu năm, chi ủy, chi bộ đã xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề cho từng quý. Trên cơ sở kế hoạch năm, chi ủy trao đổi, bàn bạc thống nhất các mục đích, yêu cầu, nội dung phương pháp thực hiện. Đồng thời phân công chi ủy viên chuẩn bị báo cáo đề dẫn. Dự thảo chuyên đề được bí thư chi bộ, cấp ủy thông qua, gửi cho đảng viên nghiên cứu trước mỗi kỳ sinh hoạt.

Để tạo thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, quý I/2026 Chi bộ thôn Đồng Sình đã đưa chuyên đề “Tập trung sản xuất vụ mùa năm 2026” vào sinh hoạt. Chuyên đề được đảng viên đồng thuận, hưởng ứng, nhiều việc đã được quyết liệt triển khai thực hiện như tuyên truyền, vận động Nhân dân trồng các loại cây trồng phù hợp với từng loại đất, tập trung vào việc cung cấp nước tưới tiêu cho các cánh đồng, đặt mục tiêu sản lượng phù hợp với điều kiện phát triển của địa phương...

Ông Lê Đình Đại, Bí thư Chi bộ thôn Đồng Sình, cho biết: “Trước các buổi sinh hoạt chuyên đề, chi ủy thôn tổ chức thảo luận, lựa chọn vấn đề sinh hoạt phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời phân công cho các đảng viên am hiểu về lĩnh vực đó xây dựng kế hoạch trình bày trước hội nghị. Dự thảo chuyên đề được chi ủy thông qua và đăng tải trên ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử trước thời gian sinh hoạt chi bộ 1 ngày để đảng viên nghiên cứu, chuẩn bị nội dung thảo luận. Sau kỳ sinh hoạt 2 ngày, chi ủy hoàn thiện, ban hành báo cáo chuyên đề và kết luận của kỳ sinh hoạt chuyên đề hoặc nghị quyết đăng tải trên ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, đồng thời gửi báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp theo quy định”.

Đảng bộ xã Mậu Lâm hiện có 38 tổ chức cơ sở đảng với 976 đảng viên. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ, Đảng bộ xã đã ban hành kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; đồng thời thành lập tổ công tác của cấp ủy dự sinh hoạt tại các chi bộ. Từ sự gợi mở, định hướng của Đảng ủy xã, các chi bộ lựa chọn những vấn đề cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn tại đơn vị đưa vào nội dung sinh hoạt chuyên đề để các đảng viên thảo luận, thấy rõ vai trò quan trọng của sinh hoạt chuyên đề trong xây dựng chi bộ, và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị. Đến nay, việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề cơ bản đã trở thành nền nếp, nội dung và cách thức tổ chức buổi sinh hoạt đều được các chi bộ thực hiện một cách bài bản khoa học, phù hợp với từng loại hình chi bộ. Thông qua sinh hoạt chuyên đề giúp cho đảng viên nhìn nhận, đánh giá được công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ, cấp ủy đối với hoạt động của đơn vị. Đồng thời, đánh giá được việc chọn chuyên đề sinh hoạt hàng quý phải sát với thực tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Ông Trương Văn Thái, Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Mậu Lâm, cho biết: "Chất lượng sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ đã được nâng lên, nền nếp sinh hoạt chi bộ cơ bản được duy trì tốt hơn. Nội dung sinh hoạt bám sát nhiệm vụ chính trị, gắn với công tác xây dựng Đảng, nhất là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"...

Để khắc phục một số hạn chế trong sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ, Ban Xây dựng Đảng đã tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy xã chỉ đạo các cấp ủy nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương, của tỉnh; thực hiện đầy đủ công tác chuẩn bị nội dung, trình tự sinh hoạt chi bộ; tự đánh giá, chấm điểm chất lượng buổi sinh hoạt chi bộ; đồng thời ghi chép đầy đủ biên bản các hội nghị chi ủy, chi bộ; xây dựng, thảo luận và ban hành các nghị quyết chuyên đề gắn với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bài và ảnh: Minh Khanh