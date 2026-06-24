Nâng cao chất lượng hoạt động các tổ tiết kiệm và vay vốn ở cơ sở

Ngày 24/6, đoàn công tác Hội Nông dân tỉnh đã kiểm tra hoạt động nhận ủy thác vốn tín dụng chính sách và hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) xếp loại trung bình tại các xã Cẩm Tú, Cẩm Thạch.

Đoàn công tác kiểm tra hoạt động một số tổ TK&VV trên địa bàn xã Cẩm Tú.

Qua kiểm tra thực tế tại xã Cẩm Thạch, đoàn công tác đã khảo sát, nắm bắt hoàn cảnh của một số hộ vay có phát sinh nợ quá hạn. Nhiều trường hợp gặp khó khăn do tai nạn lao động, mất khả năng lao động, bệnh tật hoặc hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, dẫn đến việc người vay không còn khả năng tạo thu nhập ổn định để thực hiện nghĩa vụ trả nợ đúng hạn.

Tại xã Cẩm Tú, đoàn cũng ghi nhận một số trường hợp nợ quá hạn phát sinh do người vay chấp hành án phạt tù hoặc đã qua đời.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại hộ ông Bùi Văn Khuê, ở thôn Ngọc Liên, xã Cẩm Thạch.

Qua kiểm tra, Đoàn công tác đề nghị Hội Nông dân các xã tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ nhận ủy thác, thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV); phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội và chính quyền địa phương trong quản lý, giám sát nguồn vốn tín dụng chính sách.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách tín dụng ưu đãi, nâng cao ý thức sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ của người vay; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý các nguy cơ phát sinh nợ quá hạn.

Thông qua đợt kiểm tra, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục đánh giá hiệu quả hoạt động nhận ủy thác tại cơ sở, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, góp phần nâng cao hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, phục vụ phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững.

Hoài Linh