Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, nhiệm kỳ 2026-2031

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Công văn số 5058/UBND-THĐT về việc triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Trường Lâm được đầu tư nâng cấp, đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp khi đến thực hiện các thủ tục hành chính. Ảnh: Minh Khanh

Thực hiện các Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chỉ đạo của Trung ương về tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 02 cấp, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường triển khai nghiêm túc việc nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương. Nhiệm vụ trọng tâm bao gồm:

Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy và hạ tầng số

Về tổ chức: Tiếp tục kiện toàn bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp cấp xã; hoàn thành sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Về tài sản công: Rà soát, bố trí hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý trụ sở, tài sản công; bảo đảm đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị cho cấp xã hoạt động.

Về chuyển đổi số: Hoàn thiện hạ tầng số và thiết bị đầu cuối, bảo đảm kết nối thông suốt từ Trung ương đến cấp xã; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, số hóa tài liệu lưu trữ gắn với vận hành chính quyền 02 cấp đồng bộ.

Đảm bảo công tác nhân sự nhiệm kỳ mới đúng tiến độ

Để chuẩn bị cho nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai các phần việc liên quan đến nhân sự:

Công tác phê chuẩn: Sở Nội vụ chủ trì tham mưu hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; phối hợp hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn các chức danh lãnh đạo HĐND tỉnh.

Thời hạn đối với cấp xã: Thường trực HĐND cấp xã phải hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh phê chuẩn chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã, chậm nhất vào ngày 31/3/2026.

Bồi dưỡng cán bộ: Tập trung bồi dưỡng kiến thức quản lý cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý sau khi kiện toàn các chức danh của HĐND và UBND nhiệm kỳ mới.

Rà soát, tháo gỡ khó khăn trong phân cấp, phân quyền

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành rà soát, đánh giá tính khả thi và những vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền để đề xuất tháo gỡ, báo cáo về Sở Nội vụ trước ngày 05/4/2026.

Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất ngày 10/4/2026 để báo cáo Chính phủ theo quy định. Đồng thời, trong tháng 4/2026, thực hiện rà soát tổng thể đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã để có phương án bổ sung, sắp xếp biên chế phù hợp.

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc các nội dung trên; kịp thời tham mưu, báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền.

LP (Nguồn UBND tỉnh)