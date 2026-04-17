Ký kết Quy chế phối hợp giữa Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa

Sáng 17/4, Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2026-2031.

Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa ký kết Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Lương Thị Hoa, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa trình bày Đánh giá kết quả phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021-2026 giữa Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

Tại hội nghị, đồng chí Lương Thị Hoa, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã trình bày Đánh giá kết quả phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021-2026 giữa Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

Theo đánh giá, nhiệm kỳ 2021-2026, việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa ba cơ quan đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Sự phối hợp chặt chẽ đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử và phát huy vai trò của MTTQ trong hệ thống chính trị.

Trong công tác xây dựng pháp luật, ba cơ quan đã chủ động phối hợp tổ chức lấy ý kiến, tham gia góp ý nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng. Ủy ban MTTQ tỉnh tham gia phản biện xã hội đối với 135 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng, tính khả thi của các cơ chế, chính sách ban hành.

Hoạt động tiếp xúc cử tri được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, đã tổ chức 152 cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội với hơn 30.250 lượt cử tri tham gia, tổng hợp 732 nhóm kiến nghị gửi Trung ương; tổ chức 261 hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh với 912 ý kiến, kiến nghị.

Nội dung kiến nghị tập trung vào các vấn đề thiết thực như hạ tầng, môi trường, an sinh xã hội, cải cách hành chính... Hầu hết các kiến nghị đã được cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, từng bước đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Công tác giám sát, khảo sát tiếp tục được tăng cường với 62 cuộc giám sát phối hợp trên nhiều lĩnh vực trọng tâm, nhất là quản lý đất đai, bảo hiểm xã hội, bảo vệ môi trường. Hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo được duy trì nền nếp, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo đánh giá cũng chỉ ra một số hạn chế, như việc phối hợp trong xây dựng pháp luật chưa đồng đều; công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo còn có trường hợp kéo dài; hiệu quả giám sát hậu kiểm chưa đáp ứng yêu cầu.

Lãnh đạo ba cơ quan trao biên bản ký kết Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2026-2031.

Trên cơ sở đó, ba cơ quan thống nhất ký kết Quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2026-2031 với nhiều nội dung đổi mới, có trọng tâm và được cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể hằng năm. Các nội dung ký kết tập trung nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật và phản biện xã hội; đổi mới mạnh mẽ công tác tiếp xúc cử tri theo hướng đa dạng, linh hoạt; tăng cường giám sát và hậu giám sát, nhất là đối với những vấn đề cử tri quan tâm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung phục vụ công tác phối hợp.

Đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh: Việc ký kết Quy chế phối hợp nhiệm kỳ mới thể hiện quyết tâm chính trị cao của ba cơ quan trong việc tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi nhiệm vụ. Đây không chỉ là cơ sở pháp lý quan trọng mà còn là cam kết hành động, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn tới.

Minh Hiếu