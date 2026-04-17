Chỉ đạo trực tiếp, làm rõ và xử lý các vấn đề dư luận quan tâm

Chiều 17/4, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đồng chủ trì buổi họp báo.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đồng chủ trì buổi họp báo.

Dự buổi họp báo có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị của tỉnh; các cơ quan báo chí trong tỉnh, báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Thế Anh thông tin tới báo chí tình hình kinh tế - xã hội quý I/2026.

Tại buổi họp báo, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Thế Anh đã thông tin tới báo chí tình hình kinh tế - xã hội quý I/2026 của tỉnh. Theo đó, tăng trưởng kinh tế trong quý I/2026 tiếp tục được giữ vững. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 9,14% so với cùng kỳ năm trước, đứng thứ 12 cả nước và thứ 2 khu vực Bắc Trung bộ.

Đại diện sở, ngành, cơ quan báo chí dự họp báo.

Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả khả quan với 15.902 tỷ đồng, tăng 22,7% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 30.780 tỷ đồng, tăng 6,2%; hoạt động thu hút đầu tư tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh với 29 dự án đầu tư trực tiếp (trong đó 4 dự án FDI). Toàn tỉnh đã thành lập mới 1.068 doanh nghiệp, đứng đầu khu vực Bắc Trung bộ.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, đời sống Nhân dân cơ bản ổn định. Công tác an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách, người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Văn Nam thông tin về công tác chuẩn bị đón khách tại các khu du lịch biển trên địa bàn tỉnh hè 2026.

Tại hội nghị, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã thông tin về công tác chuẩn bị các điều kiện đón khách tại các khu du lịch biển trên địa bàn tỉnh hè 2026. Theo đó, sở đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tổ chức đoàn công tác nắm tình hình và làm việc với UBND các xã, phường về công tác phát triển du lịch biển, đặc biệt là công tác chuẩn bị các điều kiện đón, phục vụ khách du lịch năm 2026.

Năm 2026, các khu du lịch biển tại Thanh Hóa phấn đấu thu hút 11.750.000 lượt khách, tổng thu 34.650 tỷ đồng.

Nhà báo Lê Hoàng, Báo VnExpress đặt câu hỏi tại họp báo.

Nhà báo Xuân Chinh, Tạp chí Đời sống và Pháp luật đặt câu hỏi tại họp báo.

Tại họp báo, các nhà báo, phóng viên đã thông tin đến lãnh đạo tỉnh, các ngành, địa phương nhiều vấn đề phát sinh ở cơ sở cần quan tâm giải quyết, như: Việc chậm trễ trong giải quyết chế độ cho cán bộ không chuyên trách; vấn đề cấp kinh phí hỗ trợ di dời cho các hộ dân thuộc khu vực sạt lở xã Trung Thành; phương án sử dụng tài sản công sở dôi dư; tình trạng cây xanh ở một số công viên bị chết; vấn đề thiếu cán bộ chuyên môn tại các xã, phường, nhất là địa phương miền núi...

Nhiều nhà báo, phóng viên cũng đã nêu ý kiến liên quan đến công tác xúc tiến đầu tư, đặc biệt là việc theo dõi, hỗ trợ sau hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 để đạt được hiệu quả thực chất đối với các dự án đã ký kết ghi nhớ đầu tư.

Đối với lĩnh vực du lịch, các ý kiến đề nghị tỉnh tiếp tục đổi mới cách làm, có giải pháp điều tiết hợp lý nguồn kinh phí xã hội hóa cho hoạt động kích cầu để nâng cao trải nghiệm của du khách. Cùng với đó là tăng cường cung cấp thông tin, đẩy mạnh tuyên truyền; siết chặt công tác quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại họp báo.

Tại buổi họp báo, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trực tiếp thông tin, giải đáp, làm rõ các vấn đề phóng viên nêu; đồng thời chỉ đạo các sở, ngành liên quan giải trình, báo cáo cụ thể.

Đối với những nội dung cần rà soát về quy trình, thủ tục, đồng chí yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát, tham mưu xử lý kịp thời, đúng thẩm quyền các vấn đề báo chí phản ánh.

Đại diện Sở Nội vụ thông tin tới báo chí các vấn đề thuộc thẩm quyền được nêu tại họp báo.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí đã luôn đồng hành, kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, góp phần giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa nắm bắt sát tình hình, chỉ đạo, điều hành hiệu quả.

Đồng chí mong muốn thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, khách quan, đồng hành cùng tỉnh trong công tác tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, đồng thời phản ánh kịp thời các vấn đề phát sinh để tỉnh chỉ đạo xử lý.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên ghi nhận các ý kiến của đội ngũ nhà báo đối với các vấn đề quan trọng của tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn và đánh giá cao các cơ quan báo chí đã tích cực tuyên truyền, góp phần tạo dòng thông tin chủ lưu, củng cố sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đặc biệt, báo chí đã tập trung tuyên truyền hiệu quả các sự kiện lớn, các cao điểm trong quý I/2026 như cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Đồng chí cũng ghi nhận tâm huyết, trách nhiệm và những ý kiến của đội ngũ nhà báo đối với các vấn đề quan trọng của tỉnh; đồng thời đánh giá cao vai trò của báo chí trong việc phát hiện, phản ánh các vấn đề nổi cộm, bức xúc, góp phần hỗ trợ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền.

Đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục bám sát định hướng tuyên truyền của tỉnh, tập trung phản ánh những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, bảo đảm quốc phòng - an ninh; đồng thời tăng cường tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Cùng với đó, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động phối hợp, cung cấp thông tin chính thống, kịp thời cho báo chí; thực hiện nghiêm quy định về phát ngôn; chú trọng tiếp thu, xử lý nhanh chóng, hiệu quả các vấn đề báo chí phản ánh, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và đáp ứng tốt hơn yêu cầu thông tin, tuyên truyền phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Minh Hằng