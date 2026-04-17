Giám sát thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị tại xã Sao Vàng

Sáng 17/4, Đoàn giám sát số 126 do đồng chí Nguyễn Quốc Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, làm trưởng đoàn, đã giám sát việc chuyển đổi số (CĐS), ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới toàn diện trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công theo Nghị quyết số 57 ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị tại xã Sao Vàng.

Sau khi khảo sát thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, các phòng chuyên môn của UBND xã và khu dân cư, đoàn giám sát đã làm việc với UBND xã Sao Vàng.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và CĐS được Đảng ủy, UBND xã Sao Vàng lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, bám sát định hướng của Trung ương và của tỉnh, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Công tác tổ chức thực hiện được triển khai bài bản, có trọng tâm, trọng điểm; cơ chế phối hợp, phân công trách nhiệm rõ ràng; công tác kiểm tra, giám sát được duy trì thường xuyên, qua đó từng bước tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị.

Phó Chủ tịch UBND xã, Giám đốc Trung tâm PVHCC xã Sao Vàng Nguyễn Văn Chung báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.

Kết quả thực hiện đạt được tương đối toàn diện trên nhiều lĩnh vực, trong đó nổi bật là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trên môi trường điện tử đạt 99,5%; tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn đạt 100%. Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 99,2%...

Công tác CĐS trong nội bộ cơ quan Nhà nước có bước tiến rõ rệt, với 100% văn bản (trừ văn bản mật) được xử lý trên môi trường điện tử; 99,93% văn bản đi được ký số; 100% cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử công vụ và chữ ký số trong thực thi nhiệm vụ. Hạ tầng số được quan tâm đầu tư đồng bộ, bảo đảm kết nối thông suốt, với độ phủ sóng 4G đạt 100%, không còn vùng lõm sóng; hệ thống mạng, thiết bị CNTT, phòng họp trực tuyến được trang bị đầy đủ, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành.

Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã hoạt động hiệu quả, 100% hồ sơ được số hóa; 100% dịch vụ công trực tuyến được cung cấp; 99,9% thanh toán trực tuyến; chất lượng phục vụ đạt 97,71 điểm, xếp thứ 7/166 xã, phường toàn tỉnh. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp tiếp tục được nâng cao, đạt 95,45/100 điểm, phản ánh rõ nét hiệu quả của cải cách hành chính gắn với CĐS. Công tác xây dựng xã hội số và kinh tế số bước đầu đạt kết quả tích cực: 88,9% người dân có tài khoản định danh điện tử (VNeID); 86,66% người dân có sổ sức khỏe điện tử; 60% doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng công nghệ số.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn giám sát đề nghị địa phương làm rõ một số nội dung về kết quả thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số”; hạ tầng số và an toàn thông tin; dữ liệu số và số hóa; tỷ lệ đảng viên sử dụng Sổ tay đảng viên; đồng thời quan tâm hơn nữa đến công tác tuyên truyền về thực hiện Nghị quyết số 57...

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Quốc Tiến phát biểu kết luận buổi giám sát.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Quốc Tiến ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực của Đảng ủy, UBND xã Sao Vàng trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Đồng chí nhấn mạnh, đây là Nghị quyết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tính trụ cột, có giá trị trường tồn trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đòi hỏi sự quyết tâm, linh hoạt và cách làm sáng tạo trong triển khai thực hiện của cấp cơ sở.

Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị xã Sao Vàng tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện đối với công tác CĐS; xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của địa phương. Xây dựng và hoàn thiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch chuyên đề về CĐS phù hợp với điều kiện thực tiễn của xã, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả. Cùng với việc quan tâm bố trí, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có trình độ về công nghệ thông tin cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai các nhiệm vụ CĐS; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò, ý nghĩa của CĐS, góp phần tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, cần xây dựng kế hoạch cụ thể, lộ trình rõ ràng để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CĐS; phân công rõ trách nhiệm từng bộ phận, cá nhân trong tổ chức thực hiện. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo CĐS. Chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí để đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin.

Đồng thời, tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với CĐS; từng bước giảm xử lý hồ sơ song song giữa điện tử và giấy, tiến tới xử lý hoàn toàn trên môi trường số, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, phát triển kinh tế - xã hội, từng bước hình thành chính quyền số, xã hội số. Đối với những hạn chế đã được chỉ ra qua giám sát, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị xã Sao Vàng xây dựng lộ trình và giải pháp thực hiện cụ thể, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành, bảo đảm việc thực hiện Nghị quyết đạt kết quả thực chất, bền vững trong thời gian tới.

Phan Nga