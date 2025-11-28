Mỹ xem xét lại thẻ xanh liên quan 19 quốc gia sau vụ nổ súng ở Washington D.C

Chính quyền Mỹ ngày 27/11 cho biết, sẽ kiểm tra toàn diện và nghiêm ngặt với tất cả các thẻ xanh được cấp cho những người nhập cư tới từ các quốc gia “đáng quan ngại”. Chính quyền tổng thống Donald Trump nhấn mạnh rằng an toàn của người dân Mỹ là ưu tiên tối cao, đồng thời đình chỉ ngay lập tức các hồ sơ nhập cư từ công dân Afghanistan.

Mỹ xem xét lại thẻ xanh liên quan 19 quốc gia sau vụ nổ súng ở Washington D.C. Ảnh: The Hill

Sau vụ nổ súng nhằm vào hai thành viên Lực lượng Vệ binh Quốc gia gần Nhà Trắng, chính quyền Trump thông báo sẽ tiến hành xem xét lại các thẻ xanh liên quan đến 19 quốc gia được cho là “có rủi ro cao”. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng chính trị gia tăng xung quanh chính sách tiếp nhận người tị nạn của chính quyền tiền nhiệm, đặc biệt là chương trình tái định cư người Afghanistan trong khuôn khổ chiến dịch Operation Allies Welcome.

Giám đốc cơ quan di trú Mỹ Josep Edlow cho biết, lệnh này được đưa ra theo yêu cầu của Tổng thống Donald Trump và sẽ có 19 quốc gia trong danh sách nghi ngại bao gồm: Afghanistan, Cu-ba, Haiti, I-ran, Somalia, Libya, Sudan, Yemen và Venezuela...

Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Vance chỉ trích chính quyền Biden vì đã thực hiện chính sách nhập cư tiếp nhận người tị nạn Afghanistan, trong khi USCIS ngay lập tức đình chỉ tất cả đơn xin nhập cư từ công dân Afghanistan. Ông Vance nói: “Tôi còn nhớ vào năm 2021, tôi từng chỉ trích chính sách của Biden vì đã mở cửa quá rộng đối với những người tị nạn Afghanistan chưa được kiểm tra kỹ lưỡng.”

Bên cạnh đó, Bộ An ninh nội địa Mỹ cho biết, cơ quan này đang xem xét lại tất cả các trường hợp xin tị nạn vào Mỹ được chấp thuận dưới thời Tổng thống Joe Biden.

Vụ xả súng vào hai vệ binh quốc gia cũng khiến chính quyền Mỹ ngay lập tức dừng xử lý hồ sơ nhập cư của công dân Afghanistan. Tổng thống Donald Trump trong bài phát biểu trước đó cho biết, sẽ thực hiện mọi biện pháp để có thể trục xuất bất kỳ người nước ngoài nào không thuộc về Mỹ và không mang lại lợi ích cho Mỹ.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào đầu năm nay, ông Trump đã ra lệnh xem xét lại tất cả các trường hợp tị nạn đã nhập cảnh vào Mỹ dưới thời chính quyền tiền nhiệm, ước tính khoảng 223 ngàn người. Tổng thống Trump cũng đặt mức tiếp nhận người tị nạn cho năm 2026 ở mức thấp kỷ lục với chỉ 7.500 trường hợp.

Lê Hà

Nguồn: The Hill