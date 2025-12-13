Mỹ và các đối tác ký Tuyên bố “Pax Silica”

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 12/12 cho biết, chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa thành lập một liên minh nhằm xây dựng hệ sinh thái chuỗi cung ứng “đáng tin cậy” và dựa trên đổi mới sáng tạo cho các khoáng sản quan trọng, năng lượng, sản xuất tiên tiến, chất bán dẫn, cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) và hậu cần với sự hợp tác của các đồng minh chủ chốt.

Mỹ khởi động sáng kiến ​​Pax Silica với các đồng minh chủ chốt. Ảnh: Mạng xã hội X.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, 7 quốc gia, bao gồm Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Anh, Israel và Singapore, đã ký Tuyên bố “Pax Silica” theo sáng kiến ​​do Mỹ dẫn đầu nhằm hình thành một liên minh giữa các đồng minh và đối tác của Mỹ, trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Pax Silica lần đầu tiên tại Washington.

Bộ Ngoại giao cho biết tuyên bố này sẽ thúc đẩy lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump về một “kỷ nguyên mới của chính sách kinh tế nhằm tạo ra hòa bình và an ninh cho nước Mỹ và các đồng minh thông qua sức mạnh của đầu tư tư nhân, doanh nghiệp tự do và các công cụ kinh tế”.

Pax Silica bắt nguồn từ tiếng Latinh trong đó Pax, có nghĩa là hòa bình, ổn định và thịnh vượng lâu dài, còn Silica đề cập đến hợp chất được tinh chế thành silicon, một nguyên tố hóa học quan trọng đối với các chip máy tính, nền tảng cho sự phát triển của trí tuệ nhân tạo.

Sáng kiến ​​do Mỹ dẫn đầu được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đang hướng tới việc củng cố vai trò của nước này trên thế giới trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, tăng cường sự ổn định chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng và ứng phó với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược gay gắt giữa hai quốc gia.

Đất hiếm. Ảnh: VGC.

Trong khi đó, khi được hỏi bình luận về tuyên bố do Mỹ và các đối tác ký kết nhằm bảo đảm chuỗi cung ứng đất hiếm, qua đó giảm phụ thuộc vào Trung Quốc trong phát triển các công nghệ trí tuệ nhân tạo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn hôm 12/12 nói: “Chúng tôi đã lưu ý tới các thông tin liên quan.” Ông nhấn mạnh: “Tất cả các bên cần tuân thủ các nguyên tắc của kinh tế thị trường và cạnh tranh công bằng, đồng thời cùng nhau nỗ lực duy trì sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.”

Thúy Hà

Nguồn: Anadolu/Yonhap