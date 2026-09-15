NATO đã chuẩn bị phương án “bí mật” để đối phó Nga

Tổng thư ký NATO Mark Rutte khẳng định Liên minh quân sự này sở hữu “mọi lựa chọn đáp trả” đối với các cuộc chiến tranh lai từ Nga, đồng thời cam kết không lay chuyển trong việc hỗ trợ Ukraine.

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Tổng thư ký NATO Mark Rutte (phải) và Thủ tướng Slovenia Janez Jansa (trái).

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Slovenia Janez Janša tại Trụ sở NATO ở Brussels (Bỉ), ngày 14/9, Tổng thư ký NATO Mark Rutte tuyên bố khối quân sự này đã chuẩn bị sẵn sàng mọi kịch bản để đối phó với những đe dọa lai từ phía Nga, dù không phải tất cả các biện pháp đáp trả đều sẽ được công khai.

Tổng thư ký Mark Rutte, một số động thái ứng phó của NATO sẽ hiển hiện công khai, trong khi những phương án khác cần giữ bí mật vì lý do an ninh.

Tổng thư ký NATO Mark Rute nói với các phóng viên: "Chúng tôi có nhiều phương án phản ứng khác nhau. Chỉ là chúng tôi không thể lúc nào cũng cho các bạn biết chúng là gì. Vì vậy, một số sẽ được công khai, một số thì không.”

Người đứng đầu NATO cảnh báo, Nga đang gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự sát lãnh thổ NATO. Ông dẫn chứng vụ tập kích vào một đoàn tàu chở khách tại Ukraine vừa qua như một dấu hiệu thể hiện sự bất an từ phía Moscow.

Ông Mark Rute khẳng định: “Tổng thống Putin tin rằng ông ấy có thể ngăn cản các đồng minh NATO hỗ trợ Ukraine và làm suy yếu sự đoàn kết của chúng ta. Nhưng ông ấy đã nhầm”, đồng thời khẳng định cam kết phòng thủ tập thể của NATO là “không bao giờ lay chuyển” và cách ứng phó tốt nhất lúc này là tiếp tục tăng cường viện trợ để Ukraine tự vệ.

Các tuyên bố trên đưa ra trong bối cảnh Ba Lan và Ukraine lên tiếng chỉ trích gay gắt các đợt tập kích mới đây của Nga ở khu vực sát biên giới Ba Lan, coi đây là hành động leo thang căng thẳng nguy hiểm.

Cũng tại cuộc họp báo, Thủ tướng Slovenia Janez Janša thông báo nước này sẽ hoàn thành mục tiêu chi tiêu quốc phòng mới ở mức 3,5% GDP ngay trong năm nay, thông qua việc thông qua ngân sách bổ sung.

Tổng thư ký Rutte khẳng định con số 3,5% GDP “không phải là con số đưa ra ngẫu nhiên”, mà xuất phát từ quy hoạch năng lực thực tế của Liên minh. Mức ngân sách này được đánh giá là cần thiết để trang bị cả các năng lực truyền thống lẫn hiện đại.

Nhật Lệ

Nguồn: Euractiv.