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NATO bắn hạ UAV xâm nhập không phận Litva

Thu Uyên
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(Baothanhhoa.vn) - Một máy bay chiến đấu NATO đã bắn hạ thiết bị bay không người lái (UAV) xâm nhập không phận Litva rạng sáng 15/9. Giới chức Litva cho biết, UAV nhiều khả năng đi vào từ Belarus, song nguồn gốc của thiết bị này vẫn chưa được xác định.

NATO bắn hạ UAV xâm nhập không phận Litva

Một máy bay chiến đấu NATO đã bắn hạ thiết bị bay không người lái (UAV) xâm nhập không phận Litva rạng sáng 15/9. Giới chức Litva cho biết, UAV nhiều khả năng đi vào từ Belarus, song nguồn gốc của thiết bị này vẫn chưa được xác định.

NATO bắn hạ UAV xâm nhập không phận Litva

Máy bay chiến đấu NATO đã bắn hạ thiết bị bay không người lái (UAV) xâm nhập không phận Litva.

Theo Trung tâm Quản lý Khủng hoảng Quốc gia Litva, UAV bị bắn hạ ngay sau nửa đêm 15/9 tại khu vực gần làng Pratkunai, miền Nam Litva, gần thành phố Kaunas. Trước đó, cảnh báo về UAV đã được phát đi tại thủ đô Vilnius và các khu vực lân cận. Giới chức Litva cho biết UAV nhiều khả năng đi vào từ Belarus, quốc gia có đường biên giới với Litva và là đồng minh của Nga, song hiện chưa thể xác định nguồn gốc cụ thể của thiết bị này.

Bộ Quốc phòng Litva cho biết lực lượng vũ trang nước này cùng các phi công Italy thuộc Phái bộ Phòng không Baltic của NATO đã nhanh chóng phản ứng trước vụ việc. Tổng thống Litva Gitanas Nausėda nhấn mạnh việc duy trì khả năng sẵn sàng ứng phó có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh các nước Baltic thời gian gần đây nhiều lần ghi nhận UAV xâm nhập hoặc đi vào không phận. Máy bay chiến đấu thuộc Phái bộ Phòng không Baltic của NATO đã được điều động để xử lý các trường hợp tương tự tại Estonia, Latvia và Litva.

Được biết, máy bay chiến đấu NATO trước đó từng bắn hạ các UAV được cho là của Ukraine và bị mất phương hướng, xâm nhập không phận Estonia hồi tháng 5 và Latvia trong tháng 6 và tháng 8. Ukraine cho rằng một số UAV của nước này có thể bị ảnh hưởng bởi hoạt động tác chiến điện tử của Nga, dẫn tới thay đổi đường bay.

Litva, Latvia và Estonia gia nhập NATO năm 2004 và hiện thuộc phạm vi bảo đảm an ninh tập thể của liên minh. Các vụ UAV xâm nhập không phận tại khu vực này đang làm gia tăng quan ngại về nguy cơ những diễn biến liên quan xung đột Nga - Ukraine lan sang khu vực biên giới của NATO.

Thu Uyên

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