Tình báo Đức: Berlin là mục tiêu ưu tiên của hoạt động gián điệp Nga

Cơ quan Phản gián Quân sự Đức (MAD) mới đây cảnh báo Đức đang trở thành mục tiêu ưu tiên của hoạt động thu thập tình báo từ Nga, trong bối cảnh Berlin mở rộng lực lượng vũ trang và đưa vào sử dụng nhiều hệ thống vũ khí mới.

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Tình báo Đức cho rằng, Quân đội Đức (Bundeswehr) trở thành mục tiêu trinh sát ưu tiên của tình báo Nga do vị trí chiến lược và các kế hoạch hiện đại hóa vũ khí. Ảnh: DPA.

Theo báo cáo thường niên được công bố ngày 14/9, MAD nhận định tình hình đe dọa lai tại Đức tiếp tục xấu đi. Cơ quan này xác định Đức là “mục tiêu thu thập tình báo được ưu tiên của hoạt động gián điệp Nga”, đồng thời cảnh báo về sự gia tăng của các hoạt động phá hoại do những đối tượng được tuyển mộ thực hiện.

MAD cho rằng vị trí địa chiến lược của Đức tại châu Âu và NATO, cùng quá trình mở rộng Bundeswehr (Quân đội Đức) và đưa các hệ thống vũ khí mới vào sử dụng, là những yếu tố khiến nước này trở thành mục tiêu quan trọng của các cơ quan tình báo Nga.

Báo cáo cho biết các mối đe dọa lai nhằm vào Đức bao gồm tấn công mạng, hoạt động do thám bằng máy bay không người lái, các nỗ lực gây ảnh hưởng chính trị và phá hoại cơ sở hạ tầng giao thông, năng lượng và viễn thông. MAD đặc biệt cảnh báo về việc sử dụng các “điệp viên cấp thấp” được tuyển mộ để thực hiện những nhiệm vụ cụ thể.

Theo MAD, hoạt động tình báo của Nga nhằm vào Bundeswehr tập trung vào những thông tin có thể mang lại lợi thế trên chiến trường, trong đó có dữ liệu về hệ thống vũ khí, số lượng và vị trí triển khai các hệ thống quân sự. Cơ quan này cũng cảnh báo tình trạng nhiều binh sĩ Bundeswehr có quan hệ gia đình tại Nga hoặc Belarus vẫn di chuyển tới các quốc gia này, dẫn đến nguy cơ cao bị các cơ quan an ninh sở tại tống tiền hoặc đe dọa.

Bên cạnh Nga, MAD cũng ghi nhận hoạt động của các cơ quan tình báo Trung Quốc tại Đức. Cơ quan này cho rằng ít nhất một phần hoạt động do thám cơ sở hạ tầng quân sự, trong đó có các vụ UAV bay qua và xâm nhập các cơ sở của Bundeswehr, có thể liên quan tới tình báo Trung Quốc.

MAD đánh giá các hoạt động tình báo và phá hoại đang trở thành một bộ phận thường xuyên của môi trường an ninh Đức. Theo cơ quan này, sự gia tăng các hoạt động lai không chỉ tạo ra thách thức đối với quân đội Đức mà còn đặt ra yêu cầu tăng cường bảo vệ các cơ sở hạ tầng và thông tin có ý nghĩa chiến lược.

Báo cáo của MAD được công bố trong bối cảnh Berlin tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn với Moscow và đang đẩy mạnh xây dựng năng lực quốc phòng và tăng cường vai trò tại sườn phía Đông NATO.

Ngày 14/9, Thủ tướng Friedrich Merz khẳng định Đức sẽ không thay đổi chính sách đối với Nga và nhấn mạnh bảo vệ an ninh châu Âu đang bước vào giai đoạn quyết định. Ông cảnh báo những hệ quả nghiêm trọng nếu Nga giành chiến thắng trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Nhật Lệ

Nguồn: SCMP, Handelsblatt.