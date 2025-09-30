Mỹ triển khai khí tài quân sự sát “cửa ngõ” Nga

Theo truyền thông Mỹ, nước này đã triển khai các máy bay quân sự có khả năng săn tàu ngầm và do thám tới Na Uy, đồng thời tiến hành các nhiệm vụ gần lãnh thổ Nga ở khu vực biển Baltic. Hải quân Mỹ hiện chưa đưa ra phản hồi trước thông tin này.

Máy bay tuần tra hàng hải P-8 của Mỹ hỗ trợ hoạt động tuần tra của NATO cất cánh tại Căn cứ Không quân Keflavík, Iceland hôm 24/7/2025.

Sự hiện diện của một máy bay tuần tra trên biển P-8 Poseidon của Hải quân Mỹ - loại được thiết kế cho nhiệm vụ chống tàu ngầm, chống tàu mặt nước và thu thập tình báo tại Bắc Âu diễn ra trong bối cảnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang tăng cường thế trận phòng thủ ở khu vực Baltic, trước những mối đe dọa được cho là từ Nga đối với hệ thống cáp và đường ống dưới biển, cũng như các hoạt động máy bay không người lái khả nghi tại Ba Lan, Đan Mạch và Na Uy.

Việc Mỹ liên tục triển khai lực lượng quân sự hỗ trợ NATO, bao gồm cả các tàu khu trục hoạt động gần khu vực Bắc Cực của Nga hồi cuối tháng 8 diễn ra sau sự thay đổi đột ngột trong lập trường của Tổng thống Donald Trump về cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Ông Trump gần đây tuyên bố Kyiv có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ đã mất vào tay Moskva, đồng thời đang cân nhắc cung cấp cho Ukraine tên lửa hành trình để tiến hành các đòn tấn công tầm xa.

Hôm 26/9, tài khoản Osinttechnical, trang phân tích tình báo nguồn mở trên mạng xã hội X, cho biết hình ảnh vệ tinh nhiều khả năng cho thấy có từ hai đến ba máy bay P-8 Poseidon đỗ tại khu vực quân sự của sân bay Gardermoen ở Oslo vào ngày 23/9.

Dẫn dữ liệu theo dõi chuyến bay, Osinttechnical cho hay Hải quân Mỹ đã điều một trong các máy bay P-8 Poseidon đóng tại Oslo đến khu vực Biển Baltic, ngoài khơi vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad của Nga - nơi tiếp giáp với Ba Lan (thành viên NATO) ở phía nam và Litva ở phía bắc và phía đông.

Kaliningrad là một tiền đồn quân sự lớn của Nga ở Bắc Âu và Biển Baltic, khu vực được gọi là “hồ NATO” kể từ khi Phần Lan và Thụy Điển gia nhập liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu sau chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga hồi tháng 2/2022.

Một phát ngôn viên của Bộ chỉ huy tác chiến Lực lượng Vũ trang Na Uy xác nhận với tờ Dagbladet hôm 27/9 rằng nhiều máy bay P-8 của Mỹ đã hoạt động từ sân bay Gardermoen nhằm hỗ trợ các hoạt động “liên minh” tại khu vực lân cận của Na Uy.

Những bức ảnh được công bố trước đó cũng cho thấy một chiếc P-8 của Hải quân Mỹ triển khai tại căn cứ Không quân Keflavík ở Iceland đã tham gia một nhiệm vụ do NATO dẫn đầu, có mật danh Baltic Sentry, vào cuối tháng 7. Nhiệm vụ này nhằm nâng cao khả năng của NATO trong việc ứng phó với các hành động gây mất ổn định.

Máy bay P-8 có khả năng tiếp nhiên liệu trên không, cho phép thực hiện các chuyến tuần tra kéo dài trên những khu vực đại dương rộng lớn. Ngoài Hải quân Mỹ, các lực lượng châu Âu đang vận hành P-8 còn có Không quân Hoàng gia Na Uy và Không quân Hoàng gia Anh.

Một tuyên bố chung tại Hội nghị thượng đỉnh NATO hồi tháng 1 nêu rõ: “Chúng tôi hoan nghênh việc NATO triển khai hoạt động cảnh giác tăng cường ‘Baltic Sentry’ nhằm cải thiện khả năng nhận thức tình huống và ngăn chặn các hoạt động thù địch. Chúng tôi hoan nghênh nỗ lực của các đồng minh trong việc điều động thêm lực lượng trên biển, trên không, trên bộ và dưới mặt biển để tăng cường cảnh giác và răn đe”.

P-8 thực hiện nhiệm vụ tình báo, giám sát và trinh sát hàng hải thông qua một hệ thống cảm biến đã được kiểm chứng, bao gồm radar khẩu độ tổng hợp nghịch đảo (ISAR), radar khẩu độ tổng hợp (SAR), kính tiềm vọng, hệ thống tìm kiếm và dẫn đường. Những hệ thống này được tối ưu hóa cho các hoạt động tuần tra hàng hải sẵn sàng chiến đấu, nhằm phát hiện, định vị và theo dõi các mục tiêu trên bề mặt cũng như dưới mặt biển.

Hiện vẫn chưa rõ liệu Lầu Năm Góc có triển khai thêm đơn vị và khí tài tới châu Âu để hỗ trợ sứ mệnh Baltic Sentry của NATO, nhằm bảo vệ các đồng minh trong khu vực hay không.

Thúy Hà

Newsweek