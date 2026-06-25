Mỹ tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia đối với Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan đến Triều Tiên thêm một năm, với lý do các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng tiếp tục gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và nền kinh tế Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Euronews

Theo thông báo đăng trên Công báo Liên bang ngày 24/6, ông Trump cho rằng nguy cơ phổ biến vật liệu phân hạch có thể sử dụng cho vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, cùng các chính sách và hành động của Triều Tiên, vẫn là mối đe dọa nghiêm trọng và cấp bách. Vì vậy, tình trạng khẩn cấp quốc gia hiện hành sẽ tiếp tục được duy trì sau ngày 26/6, qua đó giữ nguyên cơ sở pháp lý cho các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Triều Tiên.

Tình trạng khẩn cấp quốc gia đối với Triều Tiên được cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush ban bố lần đầu vào tháng 6/2008 thông qua Sắc lệnh Hành pháp 13466, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên diễn biến phức tạp. Kể từ đó, Washington đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt kinh tế, bao gồm phong tỏa tài sản và hạn chế các giao dịch tài chính liên quan đến Triều Tiên.

Một vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14 của Triều Tiên. Ảnh: AP

Trong những năm tiếp theo, các chính quyền Mỹ liên tiếp mở rộng phạm vi của tình trạng khẩn cấp này thông qua các sắc lệnh hành pháp bổ sung, viện dẫn hàng loạt diễn biến như vụ chìm tàu Cheonan năm 2010, các vụ thử hạt nhân và tên lửa, các cuộc tấn công mạng bị cáo buộc do Triều Tiên thực hiện cũng như những quan ngại về tình hình nhân quyền tại nước này.

Theo quy định của Đạo luật Tình trạng Khẩn cấp Quốc gia, Tổng thống Mỹ phải thông báo với Quốc hội và công bố quyết định trên Công báo Liên bang trước khi tình trạng khẩn cấp hết hiệu lực. Mỹ đã gia hạn biện pháp này hằng năm kể từ năm 2008. Tổng thống Trump đã gửi thông báo tới Quốc hội ngày 22/6 trước khi quyết định chính thức được công bố.

Mặc dù nhiều lần bày tỏ mong muốn nối lại đối thoại với nhà lãnh đạo Kim Jong-un kể từ khi trở lại Nhà Trắng, chính quyền Mỹ Trump vẫn duy trì mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên. Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ tiếp tục khẳng định đây là lập trường chính thức của Washington đối với Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, một số chuyên gia và chính trị gia Mỹ cho rằng mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên ngày càng khó đạt được, đồng thời đề xuất Washington cân nhắc các thỏa thuận tạm thời nhằm hạn chế chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng như một bước đi thực tế hơn trong ngắn hạn.

Minh Phương