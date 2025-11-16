Mỹ thử nghiệm thành công bom hạt nhân chiến thuật B61-12 với đầu đạn trơ

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 15/11 xác nhận nước này đã tiến hành thành công loạt thử nghiệm bom hạt nhân chiến thuật B61-12 với đầu đạn trơ hồi tháng 8 năm nay, trong khuôn khổ chương trình đánh giá độ tin cậy kho vũ khí hạt nhân.

Mỹ thử nghiệm thành công bom hạt nhân chiến thuật B61-12 với đầu đạn trơ. Ảnh: SandiaLabs.

Đây được xem là bước tiến quan trọng trong nỗ lực hiện đại hóa năng lực răn đe của Washington giữa bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng.

Theo đó, Cơ quan Quản lý An ninh hạt nhân quốc gia Mỹ đã phối hợp trực tiếp với Phòng thí nghiệm quốc gia Sandia, Không quân Mỹ và nhiều cơ quan liên quan tiến hành cuộc thử nghiệm từ ngày 19-21/8. Trong quá trình này, các tiêm kích thế hệ thứ năm F-35A đã phóng thành công 3 quả bom hạt nhân B61-12 mang đầu đạn trơ trong điều kiện mô phỏng tác chiến thực tế. Toàn bộ các cuộc thả bom đều đạt yêu cầu kỹ thuật.

Phòng thí nghiệm quốc gia Sandia cho biết, những thử nghiệm này là một phần trong quy trình giám sát kho vũ khí, nhằm đánh giá độ tin cậy của các thành phần phi hạt nhân của quả bom. B61-12 là phiên bản nâng cấp của dòng bom chiến thuật từ thời Chiến tranh Lạnh, dự kiến tiếp tục biên chế thêm ít nhất 20 năm. Đây là loại bom trọng lực có công suất biến đổi (tối đa khoảng 50 kiloton), được trang bị bộ dẫn hướng đuôi giúp tăng độ chính xác đáng kể so với các phiên bản trước. B61-12 có thể được phóng bởi nhiều loại máy bay, bao gồm cả F-35 và B-2, nhằm duy trì khả năng răn đe hạt nhân linh hoạt cho Mỹ và NATO.

Hai mô hình bom B61-12 được gắn trên một máy bay F-35 để thực hiện chuyến bay thử nghiệm vào ngày 19/8/2025. Ảnh: Craig Fritz/SandiaLabs.

Được biết, đầu đạn trơ được hiểu là phiên bản “giả lập” để thử nghiệm bay, thả bom, kiểm tra tính năng vận hành mà không gây ra vụ nổ hạt nhân thực sự. Chính vì vậy, các chuyên gia nhận định, việc thử nghiệm đầu đạn trơ cho phép Washington duy trì độ tin cậy của kho vũ khí mà không vi phạm lệnh cấm thử nghiệm hạt nhân bằng nổ thực tế, vốn được Mỹ duy trì suốt nhiều thập kỷ.

Tuy nhiên, việc Mỹ thông báo thử nghiệm thành công bom hạt nhân chiến thuật B61-12 chỉ vài tuần sau khi Tổng thống Donald Trump gợi ý khả năng nước này khôi phục thử nghiệm hạt nhân trên cơ sở tương đương với các quốc gia khác đang khiến giới quan sát lo ngại về nguy cơ kích hoạt phản ứng dây chuyền từ Nga, Trung Quốc hay Triều Tiên.

Ngọc Liên

Nguồn: Newsweek