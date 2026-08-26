Mỹ tập kích tàu nghi chở ma túy ở Caribe, khẳng định quyết tâm chống khủng bố ma túy

Quân đội Mỹ ngày 25/8 đã tiến hành cuộc tập kích tiêu diệt một tàu nghi chở ma túy trên tuyến đường vận chuyển ma túy tại khu vực biển Caribe, đánh dấu bước leo thang mới trong chiến dịch truy quét các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia của Washington.

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Tư lệnh SOUTHCOM, tướng Francis L. Donovan. Ảnh: The Hill.

Theo thông báo từ Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ (SOUTHCOM), Tư lệnh Francis L. Donovan đã ra lệnh tiến hành cuộc tấn công dựa trên “thông tin tình báo được xác nhận”, cho thấy con tàu “tham gia tích cực vào hoạt động buôn bán ma túy”.

Vụ việc khiến 4 người trên tàu tử vong. Trước đó một ngày, một cuộc tập kích tương tự cũng diễn ra tại khu vực Đông Thái Bình Dương khiến 2 người thiệt mạng. Đây là vụ tấn công thứ 68 nhắm vào các đối tượng nghi vấn buôn bán ma túy trên biển Caribe.

Tướng Donovan tuyên bố, lực lượng Mỹ cam kết triệt phá các mạng lưới “khủng bố ma túy” nhằm ngăn chặn làn sóng bạo lực và tội phạm ảnh hưởng đến an ninh khu vực và nội địa Mỹ.

Mỹ tập kích tàu nghi chở ma túy ở Caribe. Ảnh: CNN.

Chiến dịch diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đã chính thức liệt nhiều băng đảng lớn bao gồm Tren de Aragua (Venezuela), Jalisco New Generation và Sinaloa (Mexico), vào danh sách các tổ chức khủng bố. Nhà Trắng cho rằng quy chế này cho phép quân đội Mỹ chủ động trấn áp các mục tiêu liên quan nhằm ngăn chặn nạn khủng bố ma túy và cuộc khủng hoảng fentanyl, chất gây nghiện tổng hợp đang khiến hàng chục nghìn người tử vong do quá liều mỗi năm tại Mỹ.

Đầu tháng này, SOUTHCOM thông báo thành lập một đơn vị quân sự mới mang tên Lực lượng Đặc nhiệm Liên quân Tây bán cầu (Joint Task Force Western Hemisphere), nhằm mở rộng chiến dịch chống ma túy của Lầu Năm Góc trên toàn châu lục, phối hợp với các đối tác và đồng minh trong khu vực.

Trước đó, ngày 12/8, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cũng phát biểu trước liên minh chống các băng đảng ma túy do Mỹ dẫn đầu tại Panama, với sự tham gia mới nhất của Colombia và Honduras.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth phát biểu tại diễn đàn Liên minh Chống các băng đảng ma túy châu Mỹ ở Panama, ngày 12/8/2026. Ảnh: RNZ.

Ông Hegseth cho biết Colombia trở thành thành viên thứ 19 của liên minh. Đáng chú ý, một số quốc gia có ảnh hưởng lớn ở khu vực hiện không tham gia liên minh, gồm: Mexico,Brazil,Venezuela, Canada. Giới chức các nước này cho rằng, không phải tất cả những người thiệt mạng trong các vụ tập kích đều thực sự là thành viên các băng nhóm tham gia hoạt động buôn bán ma túy xuyên quốc gia.

Thanh Giang

Nguồn: The Hill, Al Jazeera.

Tin liên quan: Mỹ không kích tàu buôn ma túy, tăng cường triển khai binh sĩ và tàu chiến tại ... Quân đội Mỹ đã tiếp tục không kích nhằm vào hai tàu bị cáo buộc tham gia buôn bán ma túy tại khu vực Đông Thái Bình Dương, khiến 5 người thiệt mạng. Bộ Tư lệnh Miền Nam Mỹ (SOUTHCOM) cho biết chiến dịch do Lực lượng Đặc nhiệm “Southern Spear” thực hiện theo chỉ đạo của Bộ trưởng Quốc phòng, nhằm vào các phương tiện do các tổ chức bị Mỹ liệt vào danh sách khủng bố vận hành trên vùng biển quốc tế.

Mỹ tấn công tàu nghi buôn ma túy, chặn giữ tàu chở dầu bị trừng phạt Bộ Tư lệnh miền Nam của quân đội Mỹ (SOUTHCOM), đơn vị phụ trách khu vực Mỹ Latinh và Caribe, cho biết đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào một tàu trên vùng đông Thái Bình Dương, khiến 2 người bị nghi buôn ma túy thiệt mạng.

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