Mỹ tấn công tàu nghi buôn ma túy, chặn giữ tàu chở dầu bị trừng phạt

Bộ Tư lệnh miền Nam của quân đội Mỹ (SOUTHCOM), đơn vị phụ trách khu vực Mỹ Latinh và Caribe, cho biết đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào một tàu trên vùng đông Thái Bình Dương, khiến 2 người bị nghi buôn ma túy thiệt mạng.

Video đăng trên tài khoản mạng xã hội X của Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ (US Southern Command) ghi lại hình ảnh một con tàu trước khi bị tấn công. Nguồn: AFP.

Theo thông báo của Lầu Năm Góc, vụ việc xảy ra với một tàu đang di chuyển trên các tuyến đường được cho là thường được sử dụng cho hoạt động vận chuyển ma túy. Lực lượng Tuần duyên Mỹ đã được huy động để tìm kiếm một người được cho là còn sống sót sau vụ tấn công. Vụ việc được xem là diễn biến mới nhất trong chuỗi chiến dịch mà chính quyền Tổng thống Donald Trump gần đây thường xuyên nhấn mạnh như một phần trong nỗ lực trấn áp các tuyến vận chuyển ma túy trên biển.

Thông báo chính thức không nêu rõ quốc tịch những người thiệt mạng, loại phương tiện bị tấn công hay danh tính cụ thể của các tổ chức bị cáo buộc đứng sau con tàu.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết lực lượng Mỹ đã chặn và lên kiểm tra một tàu chở dầu bị trừng phạt trên Ấn Độ Dương. Con tàu này bị theo dõi từ khu vực Caribe, trong khuôn khổ các biện pháp mà Washington áp dụng đối với hoạt động vận chuyển dầu liên quan Venezuela.

Tàu Aquila II. Ảnh: Tư liệu.

Giới chức Mỹ cho biết tàu mang tên Aquila II, treo cờ Panama, đang bị giữ để xem xét nhưng chưa bị tịch thu chính thức. Theo dữ liệu theo dõi hàng hải, con tàu thuộc sở hữu của một công ty có địa chỉ đăng ký tại Hong Kong (Trung Quốc) và từng có thời gian dài tắt thiết bị phát tín hiệu định vị.

Lầu Năm Góc cho biết chiến dịch đối với Aquila II là một hoạt động “kiểm tra quyền qua lại và ngăn chặn trên biển”, với sự tham gia của các tàu chiến Mỹ hoạt động tại Ấn Độ Dương.

Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục tăng cường các biện pháp thực thi trên biển nhằm vào hoạt động mà Washington cho là vi phạm lệnh trừng phạt và liên quan đến các mạng lưới vận chuyển bất hợp pháp.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters, Wion.