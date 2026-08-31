Mỹ tấn công Iran lần đầu tiên sau hơn 1 tháng, Iran đáp trả mạnh mẽ

Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) Tim Hawkins cho biết các lực lượng Mỹ ngày 30/8 đã tấn công 2 bệ phóng của Iran trên đảo Larak, đánh dấu cuộc tấn công đầu tiên được biết đến của Mỹ nhằm vào Iran kể từ cuối tháng 7. Đáp lại, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công các căn cứ của Mỹ ở Jordan.

Ảnh vệ tinh của Bandar Abbas và các đảo lân cận Qeshm, Larak và Hormuz thuộc tỉnh Hormozgan của Iran. Ảnh: Gallo Images.

Người phát ngôn CENTCOM Mỹ, ông Hawkins cho biết trong một tuyên bố: “Các lực lượng thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) được phát hiện đang chuẩn bị phóng tên lửa mang theo thủy lôi vào eo biển Hormuz”. Ông nói thêm rằng quân đội Mỹ đang “theo dõi chặt chẽ khu vực và luôn sẵn sàng bảo vệ dòng chảy thương mại tự do” qua tuyến đường thủy chiến lược này.

Đảo Larak là một đảo nhỏ của Iran, nằm ngoài khơi thành phố Bandar Abbas, ở phía Đông đảo Qeshm và phía Nam đảo Hormuz.

Ngay sau đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết nhiều binh sĩ và dân thường đã thiệt mạng hoặc bị thương trong cuộc tấn công nhằm vào đảo Larak tối 30/8. Trong một tuyên bố được đăng trên Sepah News, cơ quan truyền thông chính thức của IRGC, lực lượng này tuyên bố cuộc tấn công sẽ phải đối mặt với “sự trừng phạt dành cho kẻ xâm lược”. Ebrahim Azizi, người đứng đầu Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran, đã đăng tải hai bài viết trên mạng xã hội, một bằng tiếng Ba Tư và một bằng tiếng Anh, cam kết sẽ trả đũa.

Lực lượng IRGC tuyên bố đã thực hiện một cuộc tấn công phối hợp tên lửa và máy bay không người lái vào các căn cứ không quân của Mỹ ở Jordan để trả đũa các cuộc tấn công của Mỹ. Ảnh: AP.

Vài giờ sau khi các lực lượng Mỹ tấn công 2 bệ phóng của Iran trên đảo Larak ở eo biển Hormuz, sáng sớm ngày thứ hai 31/8, Lực lượng IRGC tuyên bố đã thực hiện một cuộc tấn công phối hợp tên lửa và máy bay không người lái vào các căn cứ không quân của Mỹ ở Jordan để trả đũa các cuộc tấn công trên không của Mỹ và Israel vào đảo Larak của Iran đêm Chủ nhật.

Theo hãng tin Fars của Iran, dẫn lời tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), quân đội Iran đã nhắm mục tiêu vào “cơ sở hạ tầng kỹ thuật và bảo trì”, cũng như các khu vực nơi “máy bay chiến đấu của đối phương” đóng quân tại các căn cứ King Hussein và Al-Azraq của Mỹ ở Jordan, gây thiệt hại nặng nề. Lực lượng vũ trang Jordan cho biết họ đã đánh chặn 8 tên lửa xâm nhập không phận nước này vào sáng sớm ngày 31/8.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước cho biết tất cả thủy lôi đã được kích nổ hoặc thu dọn khỏi vùng biển quốc tế ở eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo Iran rằng bất kỳ tàu hoặc thuyền nào đặt thủy lôi mới sẽ bị phá hủy. Mỹ đã cảnh báo Iran không được rải thủy lôi mới tại vùng biển quốc tế, trong khi Tehran nhiều lần khẳng định quyền kiểm soát hoạt động hàng hải qua eo biển này.

Các cuộc tấn công được biết đến gần đây nhất của Mỹ nhằm vào Iran diễn ra vào cuối tháng 7, trong bối cảnh cuộc chiến đã rơi vào thế bế tắc trong những tuần gần đây, khi Washington đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những quốc gia ủng hộ Iran.

Loạt diễn biến mới nhất đánh dấu một bước leo thang mới giữa Washington và Tehran, tập trung vào tuyến đường thủy chiến lược Hormuz.

Sau cuộc tấn công mới nhất của Mỹ nhằm vào Iran, giá dầu đã tăng hơn 2%, với giá dầu Brent quay trở lại mức trên 90 đô la một thùng. Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 2,22 đô la, tương đương 2,52%, lên 90,32 đô la một thùng vào lúc 22:02 GMT, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ ở mức 85,41 đô la một thùng, tăng 2,01 đô la, tương đương 2,41%.

Thanh Vân

Nguồn: Tân Hoa Xã, Aljazeera.