Mỹ tạm thời nới lỏng trừng phạt tài chính đối với Nga do cuộc gặp thượng đỉnh

Ngày 13/8, Bộ Tài chính Mỹ cho biết các lệnh trừng phạt đối với lĩnh vực tài chính của Nga đã được nới lỏng cho đến ngày 20/8 nhằm tạo điều kiện cho các giao dịch liên quan đến cuộc gặp ở Alaska giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong một tuyên bố, Bộ Tài chính Mỹ nêu rõ tất cả giao dịch bị cấm theo các lệnh trừng phạt Nga đều được cho phép đến hết ngày 20/8 tới.

Đây thường là những giao dịch liên quan và cần thiết cho việc tham dự hoặc hỗ trợ các cuộc họp tại Alaska giữa Chính phủ Mỹ và Chính phủ Liên bang Nga.

Giới chức Mỹ đang tích cực chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh với Nga tại Alaska sắp tới.

NBC News đưa tin Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã bảo đảm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các đối tác châu Âu rằng Washington sẽ không tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào với Nga về giải pháp cho cuộc xung đột tại Ukraine mà không có sự tham gia của Kiev và các đồng minh châu Âu.

NBC News dẫn lời 2 quan chức cấp cao của Chính phủ Đức trực tiếp tham gia điện đàm ngày 13/8 cho biết Tổng thống Trump, Phó Tổng thống Vance cùng các thành viên khác trong chính quyền Mỹ đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến những vấn đề mà Ukraine và các đồng minh châu Âu coi là then chốt trong tiến trình đàm phán ngoại giao.

Liên quan tới cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin và Báo chí Bộ Ngoại giao Nga Alexey Fadeyev xác nhận Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov sẽ tham dự.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ông Fadeyev cũng cho biết, tại Alaska, Tổng thống Putin và Tổng thống Trump dự kiến sẽ thảo luận tất cả các vấn đề trong quan hệ song phương giữa hai nước, trong đó có khủng hoảng Ukraine.

Cho đến nay, hầu hết các phóng viên tháp tùng Tổng thống Putin trong chuyến đi tới Alaska, đều đã nhận được thị thực Mỹ. Thị thực này là thị thực một lần, có giá trị đến tháng 11 tới.

Địa điểm được chọn cho cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ lần đầu tiên kể từ năm 2019 là căn cứ Không quân và Lục quân Elmendorf-Richardson ở thành phố Anchorage, bang Alaska, Mỹ.

Cuộc gặp dự kiến sẽ bắt đầu lúc 14h ngày 15/8 (theo giờ địa phương), lúc đó tại Nga đã bước sang ngày 16/8. Đây cũng là lần đầu tiên cuộc gặp giữa hai tổng thống Nga và Mỹ diễn ra trên đất Mỹ.

Liên quan đến sự kiện này, không phận Anchorage sẽ bị đóng cửa cả ngày theo quy định “di chuyển VIP”. Các hạn chế sẽ được áp dụng trong phạm vi bán kính 48.300m và ở độ cao lên đến 5.500m./.

Theo TTXVN