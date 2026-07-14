Mỹ tái áp đặt phong tỏa hàng hải đối với Iran từ ngày 14/7

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục gia tăng khi hai bên liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng tại khu vực Trung Đông.

Mỹ mở đợt không kích mới nhằm vào Iran tối 13/7. Ảnh: USA Today.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), tối 13/7, lực lượng Mỹ đã tiến hành đợt không kích mới nhằm vào các hệ thống phòng không, radar ven biển, năng lực tên lửa, máy bay không người lái và các xuồng cao tốc của Iran. Washington cho biết mục tiêu của chiến dịch là làm suy giảm khả năng của Tehran trong việc tấn công các tàu thương mại và tàu dân sự hoạt động tại eo biển Hormuz.

Truyền thông Iran đưa tin các cuộc không kích đã nhằm vào nhiều khu vực thuộc tỉnh Hormozgan ở miền Nam nước này. Tại đảo Farur, ít nhất một người thiệt mạng và hai người khác bị thương.

Để đáp trả, Iran tiếp tục phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ tại nhiều quốc gia vùng Vịnh. Truyền thông Iran cho biết các mục tiêu bao gồm căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait, Bahrain và Qatar, đồng thời tuyên bố đã tấn công một số hệ thống radar tại Oman cùng các kho nhiên liệu và kho đạn tại căn cứ Prince Hassan ở Jordan.

Cùng thời điểm, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố eo biển Hormuz vẫn “mở cửa”, đồng thời cho biết Mỹ sẽ tái áp đặt phong tỏa hàng hải đối với Iran từ ngày 14/7. Theo thông báo của Trung tâm Thông tin Hàng hải Liên hợp do Hải quân Mỹ dẫn đầu, lệnh phong tỏa sẽ áp dụng đối với toàn bộ các cảng biển, bến xuất khẩu dầu và vùng ven biển của Iran, có hiệu lực từ 20h00 GMT ngày 14/7 đối với mọi tàu thuyền, không phân biệt quốc tịch. Tuy nhiên, hoạt động quá cảnh của các tàu đến và đi từ các quốc gia không phải Iran qua eo biển Hormuz sẽ không bị cản trở.

Mỹ sẽ tái áp đặt phong tỏa hàng hải đối với Iran từ 20h00 GMT ngày 14/7. Ảnh: Marine Insight.

Ông Trump cũng đề xuất áp mức phí tương đương 20% đối với hàng hóa vận chuyển qua eo biển Hormuz và cho rằng Mỹ nên đóng vai trò “người bảo vệ eo biển”. Đề xuất này đã làm dấy lên tranh luận, khi Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) tái khẳng định luật pháp quốc tế không cho phép áp đặt phí bắt buộc đối với hoạt động quá cảnh qua các tuyến hàng hải quốc tế.

Trong lúc này, lưu lượng tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz đã giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tuần. Theo dữ liệu của hãng phân tích Kpler, chỉ có 6 tàu chở dầu được ghi nhận đi qua eo biển Hormuz trong ngày 12/7, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 5. Tổng cộng chỉ 19 tàu được xác nhận quá cảnh trong cả cuối tuần, giảm hơn một nửa so với cuối tuần trước, nhiều chủ tàu lựa chọn tắt hệ thống định vị AIS hoặc trì hoãn hành trình do lo ngại an ninh.

Ngọc Liên

Nguồn: Xinhua/Reuters/The Guardian.