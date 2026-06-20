Mỹ sớm giành vé vào vòng 1/16 World Cup 2026; HLV Kim Sang-sik mạnh tay trẻ hóa đội hình tuyển Việt Nam

Ronaldo và nguy cơ chia rẽ nội bộ tại tuyển Bồ Đào Nha; Manuel Neuer tái xuất tuyển Đức vì tin có thể vô địch World Cup; Lịch thi đấu World Cup 2026 ngày 20/6 và rạng sáng 21/6: Brazil quyết tâm tìm lại cảm hứng... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (20/6).

HLV Kim Sang-sik mạnh tay trẻ hóa đội hình tuyển Việt Nam

Trong đợt tập trung chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik đã gây chú ý khi gạt bỏ hàng loạt tên tuổi kỳ cựu, từ lứa cầu thủ vàng HAGL như Công Phượng, Xuân Trường đến các trụ cột từng vô địch AFF Cup 2024 như Tuấn Hải, Tiến Linh hay Đình Triệu.

Lứa cầu thủ đầu tiên của HAGL như Công Phượng, Xuân Trường vắng bóng ở ĐT Việt Nam - Ảnh: Đức Cường

Việc vắng bóng này xuất phát từ nhiều lý do: từ sa sút phong độ, chấn thương đến môi trường thi đấu thiếu cạnh tranh hoặc đã bước sang ngưỡng tuổi bên kia sườn dốc sự nghiệp. Thay vào đó, chiến lược gia người Hàn Quốc đang thực hiện cuộc chuyển giao thế hệ mạnh mẽ khi tin dùng những gương mặt mới như Lê Giang Patrik, Tài Lộc, Đăng Khoa và lớp trẻ tài năng như Đình Bắc, Văn Khang.

Sự thay đổi này khẳng định quy luật đào thải khắc nghiệt, hướng tới diện mạo mới mẻ và giàu sức sống hơn cho bóng đá Việt Nam.

Manuel Neuer tái xuất tuyển Đức vì tin có thể vô địch World Cup

Dù đã tuyên bố chia tay sự nghiệp quốc tế sau Euro 2024, thủ thành Manuel Neuer đã quyết định trở lại đội tuyển Đức để chinh phục World Cup 2026 sau lời thuyết phục từ HLV Julian Nagelsmann.

Thủ môn Manuel Neuer trong buổi tập của tuyển Đức tại trung tâm huấn luyện DFB Campus ở Frankfurt, Đức ngày 1/6, chuẩn bị cho World Cup 2026. Ảnh: Reuters

Ở tuổi 40, “người gác đền” huyền thoại này vẫn duy trì phong độ đỉnh cao cùng Bayern Munich và tin tưởng rằng tập thể hiện tại của tuyển Đức đủ bản lĩnh để đăng quang ngôi vô địch. Neuer khẳng định sự hiện diện của mình không chỉ mang lại sự an tâm nơi hàng thủ mà còn truyền lửa cho đồng đội thông qua tinh thần chiến đấu.

Sau kỳ World Cup này, anh sẽ chính thức nói lời từ biệt đội tuyển quốc gia, khép lại sự nghiệp quốc tế vẻ vang với hy vọng tái lập vinh quang như năm 2014.

Ronaldo và nguy cơ chia rẽ nội bộ tại tuyển Bồ Đào Nha

Trận hòa 1-1 trước CHDC Congo tại World Cup 2026 đang đẩy đội tuyển Bồ Đào Nha vào tình thế khó khăn, không chỉ về chuyên môn mà còn bởi nguy cơ rạn nứt nội bộ.

Cristiano Ronaldo nằm sân trong trận Bồ Đào Nha hòa CHDC Congo ở lượt đầu bảng K World Cup 2026 tại Houston, Texas, Mỹ ngày 17/6/2026. Ảnh: AP

Phong độ mờ nhạt của Cristiano Ronaldo (chạm bóng 25 lần, không cú sút trúng đích) khiến anh trở thành tâm điểm chỉ trích, dẫn đến làn sóng phản ứng tiêu cực trên mạng xã hội nhắm vào các đồng đội trẻ như Joao Neves hay Bruno Fernandes. Nhiều người hâm mộ quá khích cáo buộc các tuyển thủ “tẩy chay” đội trưởng, dù chuyên gia Vitor Pinto khẳng định không có sự chia rẽ có tổ chức.

Áp lực từ dư luận đang tạo ra sự phân cực lớn, đe dọa đến sự đoàn kết của “Selecao” trước các lượt trận quyết định gặp Uzbekistan và Colombia sắp tới.

Mỹ thắng thuyết phục Australia, sớm giành vé vào vòng 1/16 World Cup 2026

Trong trận đấu rạng sáng 20/6 tại lượt trận thứ hai bảng D, đội tuyển Mỹ đã giành chiến thắng 2-0 trước Australia, qua đó chính thức đoạt tấm vé sớm vào vòng 1/16.

Tuyển Mỹ sớm giành vé đi tiếp vào vòng 32 đội World Cup 2026 - Ảnh: AP

Đội chủ nhà tiếp tục cho thấy sự may mắn khi được hưởng lợi từ pha phản lưới nhà của Cameron Burgess ở phút 11 - trận thứ hai liên tiếp Mỹ có bàn mở tỷ số nhờ “đốt đền”. Đến cuối hiệp một, VAR đã công nhận bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Alexander Freeman sau khi kiểm tra tình huống việt vị.

Với 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận, thầy trò HLV Pochettino đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên thắng hai trận liên tiếp tại một kỳ World Cup kể từ năm 1930, khẳng định vị thế ứng viên nặng ký cho ngôi vương.

Lịch thi đấu World Cup 2026 ngày 20/6 và rạng sáng 21/6: Brazil quyết tâm tìm lại cảm hứng

Ngày 20/6 và rạng sáng 21/6, World Cup 2026 tiếp tục diễn ra 4 cặp đấu hấp dẫn tại bảng C, D, E và F trên hệ thống VTV.

Trận đấu giữa Brazil và Haiti diễn ra vào lúc 7h30 ngày 20/6 (Ảnh: Getty).

Vào lúc 7h30, Brazil chạm trán “đối thủ dễ thở” Haiti với mục tiêu giành chiến thắng đầu tiên. Tiếp đó, lúc 10h là màn đối đầu giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Paraguay - hai đội bóng buộc phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp.

Trận đấu giữa Hà Lan và Thụy Điển diễn ra vào lúc 0h ngày 21/6 (Ảnh: Khelnow).

Rạng sáng 21/6, vào lúc 0h, trận cầu tâm điểm giữa Hà Lan và Thụy Điển hứa hẹn nhiều kịch tính khi Thụy Điển đang hưng phấn sau chiến thắng hủy diệt lượt đầu. Cuối cùng, vào lúc 3h, “Cỗ xe tăng” Đức sẽ đối đầu hiện tượng Bờ Biển Ngà nhằm kéo dài chuỗi trận toàn thắng.

Đây là loạt trận then chốt định hình cục diện các bảng đấu trước lượt cuối vòng bảng.

HS