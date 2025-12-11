Mỹ ra mắt chương trình “Thẻ Vàng Trump” trị giá 1 triệu USD cho thị thực nhanh

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố chương trình thị thực “Trump Gold Card” (“Thẻ Vàng Trump”) - một cơ chế mới cho phép người nước ngoài xin cư trú tại Mỹ theo quy trình rút gọn, đi kèm mức phí và yêu cầu tài chính đặc biệt cao.

Chính quyền Mỹ chính thức công bố chương trình thị thực “Trump Gold Card” (“Thẻ Vàng Trump”). Ảnh: AP.

Theo Reuters, trang web Trumpcard.gov ngày 10.12 đã được vận hành với nút “nộp đơn ngay”, cho phép người có nhu cầu trả khoản phí 15.000 USD cho Bộ An ninh Nội địa Mỹ để được xử lý hồ sơ nhanh. Sau bước kiểm tra lý lịch, ứng viên phải đóng “khoản đóng góp” – được mô tả trên trang web là một “món quà” – trị giá 1 triệu USD để được cấp loại thị thực tương tự như thẻ xanh, cho phép cư trú và làm việc tại Mỹ.

Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump khẳng định chương trình này về cơ bản là thẻ xanh nhưng tốt hơn nhiều, mang lại “con đường mạnh mẽ hơn” cho những người xuất sắc muốn sinh sống tại Mỹ. Ông nhấn mạnh: “Một lộ trình như vậy là điều rất quan trọng. Chúng tôi muốn những người thực sự tuyệt vời”.

Trong khi đó, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết đã có khoảng 10.000 người đăng ký trước khi chương trình chính thức mở. Ông kỳ vọng con số này sẽ tiếp tục tăng mạnh. Trong cuộc trao đổi nhanh với hãng tin Reuters, ông Lutnick cho biết: “Theo thời gian, chúng tôi có thể bán hàng nghìn thẻ, mang về hàng tỷ USD cho ngân sách”.

Bộ trưởng Lutnick lập luận rằng chương trình này sẽ thu hút nhóm người nhập cư có khả năng tạo ra giá trị kinh tế lớn cho Mỹ, đồng thời so sánh họ với “người giữ thẻ xanh trung bình” – những người mà ông cho rằng thường có thu nhập thấp hơn và dễ phụ thuộc vào trợ cấp công. Tuy nhiên, ông không đưa ra bằng chứng cho nhận định này.

“Thẻ Vàng Trump”. Ảnh: Trumpcard.gov.

Chính quyền tổng thống Trump đang theo đuổi chính sách siết chặt nhập cư trên diện rộng, bao gồm cả việc trục xuất hàng trăm nghìn người không có giấy tờ và áp dụng nhiều biện pháp nhằm hạn chế cả nhập cư hợp pháp. Trong bối cảnh đó, chương trình “Thẻ Vàng Trump” được xem là một hướng đi song song, nhắm vào nhóm người có khả năng tài chính cao, đồng thời tạo nguồn thu trực tiếp cho ngân sách liên bang – tương tự cách Tổng thống Trump tuyên bố các chính sách thuế quan của ông mang lại lợi ích cho ngân khố.

Ngoài thẻ dành cho cá nhân, chương trình còn có phiên bản doanh nghiệp, cho phép các công ty xin thị thực nhanh cho nhân viên mà họ muốn đưa sang Mỹ làm việc. Mức đóng góp cho loại thẻ doanh nghiệp này là 2 triệu USD cho mỗi nhân sự ngoài 15.000 USD phí xử lý.

Việc ra mắt “Trump Gold Card” đã thu hút sự chú ý rộng rãi của giới quan sát quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh tranh luận về nhập cư vẫn đang là vấn đề gây chia rẽ sâu sắc tại Mỹ. Chương trình dự kiến sẽ tiếp tục tạo ra nhiều ý kiến trái chiều khi bước vào giai đoạn triển khai thực tế.

Ngọc Liên

Reuters.