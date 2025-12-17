Mỹ phong tỏa các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/12 đã ra lệnh thực hiện “phong tỏa toàn diện” đối với tất cả các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela, động thái dự báo sẽ làm leo thang căng thẳng giữa Washington và Caracas khi ông nhắm vào nguồn thu chính của quốc gia Nam Mỹ này.

Tổng thống Trump cho biết: Vì Venezuela chiếm đoạt tài sản của chúng ta, cùng các vấn đề khác như khủng bố, buôn lậu ma túy và buôn người, Venezuela đã bị chỉ định là Tổ chức Khủng bố Nước ngoài. Do đó, hôm nay tôi ra lệnh phong tỏa toàn bộ các tàu dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela.

Hiện chi tiết về cách chính quyền Mỹ thực thi lệnh phong tỏa vẫn chưa được công bố. Chưa rõ liệu lực lượng Tuần duyên Mỹ có được triển khai để chặn các tàu bị trừng phạt, tương tự tuần trước hay không. Trong những tháng gần đây, Washington đã triển khai hàng nghìn binh sĩ cùng gần một tá chiến hạm, trong đó có tàu sân bay, tới khu vực Caribe.

Về phần mình, phát biểu tại một sự kiện tối 16/12, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cáo buộc Mỹ đang tìm cách “can thiệp vào Venezuela nhằm kiểm soát các nguồn tài nguyên dầu mỏ, khí đốt, vàng và các khoáng sản khác. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi cam kết bảo vệ tổ quốc, và hòa bình sẽ được duy trì tại Venezuela.”

Động thái của Mỹ, kết hợp với các sự cố kỹ thuật và an ninh mạng tại công ty dầu khí nhà nước PDVSA, cho thấy căng thẳng giữa Washington và Caracas về nguồn thu dầu mỏ chủ chốt của Venezuela đang gia tăng, với khả năng tác động trực tiếp tới cung - cầu và giá cả thị trường dầu toàn cầu.

Thông tin về lệnh phong tỏa ngay lập tức tác động tới thị trường dầu. Giá dầu thô Mỹ giao sau tăng hơn 1%, lên 55,96 USD/thùng trong phiên châu Á, sau khi đóng cửa ngày 16/12 ở mức 55,27 USD/thùng – mức thấp nhất kể từ tháng 2/2021. Các nhà phân tích nhận định giá dầu phản ánh kỳ vọng xuất khẩu từ Venezuela có thể giảm, nhưng vẫn cần chờ cách thực thi cụ thể của lệnh phong tỏa và liệu nó có mở rộng sang các tàu không bị trừng phạt hay không.

