Mỹ - Mexico tăng cường lực lượng và công nghệ chống UAV ở khu vực biên giới

Biên giới Mỹ - Mexico căng thẳng hơn sau thông tin lực lượng Mỹ bị nổ súng, dù phía Mexico chưa phát hiện vụ việc. Trong lúc hai bên tăng cường biện pháp phòng ngừa, quân đội Mỹ đẩy mạnh thử nghiệm công nghệ chống máy bay không người lái (UAV), trong bối cảnh các băng nhóm ma túy ngày càng sử dụng UAV để theo dõi hoạt động buôn lậu và buôn người.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum ngày 5.10 cho biết Mexico đã triển khai 500 binh sĩ cùng trực thăng, máy bay không người lái và thiết bị chống UAV dọc biên giới Mỹ - Mexico sau khi nhận được thông tin về việc binh sĩ Mỹ bị bắn.

Vụ việc được cho là xảy ra tại khu vực bang Tamaulipas của Mexico giáp bang Texas của Mỹ. Trước đó một ngày, Đại sứ Mỹ tại Mexico Ronald Johnson cho biết, lực lượng tuần duyên Mỹ đã bị nổ súng tấn công, tiếng súng phát ra từ phía biên giới Mexico nhưng bà không cung cấp bằng chứng. Lực lượng an ninh Mexico cũng không phát hiện vụ việc tương tự.

Dù chưa xác định được nguồn gốc tiếng súng, Mexico vẫn đề xuất triển khai “Chiến dịch Mirror” nhằm phòng ngừa những sự cố tương tự, đồng thời đề nghị bố trí lực lượng dọc sông Rio Grande.

Trong khi Mexico tăng cường lực lượng, quân đội Mỹ ngày 5.10 cho biết đang thử nghiệm các công nghệ chống UAV tại khu vực biên giới phía nam. Hoạt động này nhằm ứng phó nguy cơ ngày càng tăng từ việc các băng nhóm ma túy sử dụng UAV để giám sát hoạt động buôn lậu và buôn người, đồng thời giúp quân đội Mỹ thử nghiệm thiết bị và huấn luyện binh sĩ.

Chuẩn tướng Brian Filler, Phó chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm liên hợp biên giới phía Nam, cho biết quân đội Mỹ đã phát hiện 378 vụ xâm nhập bằng UAV trong 30 ngày qua và xu hướng này đang gia tăng. Theo các quan chức quân đội Mỹ, những UAV thường xuyên vượt qua biên giới phía nam chủ yếu là loại thương mại.

Đây cũng là một phần trong nỗ lực của quân đội Mỹ nhằm rút kinh nghiệm từ tốc độ phát triển công nghệ quân sự trong xung đột Nga - Ukraine. Hồi tháng 9, trong cuộc tập trận Falcon Peak tại Arizona, binh sĩ Mỹ đã thử nghiệm nhiều công nghệ chống UAV, gồm radar, UAV đánh chặn và hệ thống súng tự động.

Quân đội Mỹ trước đó cho biết đã sử dụng tia laser để bắn hạ 11 UAV của các băng nhóm ma túy kể từ khi triển khai công nghệ này dọc biên giới phía nam vào tháng 8.

Thu Uyên