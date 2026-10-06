Israel đóng cửa Lãnh sự quán Anh tại Đông Jerusalem, London xem xét đáp trả

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Quyết định của Israel đóng cửa Lãnh sự quán Anh tại Đông Jerusalem đang làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước, đồng thời làm dấy lên khả năng London có biện pháp đáp trả tương xứng. Đây được xem là một trong những diễn biến căng thẳng đáng chú ý nhất trong quan hệ Israel - Anh trong những năm gần đây.

Bất đồng giữa hai nước gia tăng từ vấn đề Bờ Tây, sau khi Anh từng bước thể hiện lập trường cứng rắn hơn, đối với hoạt động xây dựng các khu định cư của Israel. London đã áp dụng các biện pháp hạn chế đối với sản phẩm từ các khu định cư, đồng thời áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một số cá nhân và doanh nghiệp liên quan.

Đáp lại, Israel quyết định đóng cửa Lãnh sự quán Anh tại Đông Jerusalem. Quyết định dự kiến được thực hiện vào ngày 8/10.

Tuần trước, Cố vấn An ninh Quốc gia Anh đã tới Israel nhằm tìm cách thuyết phục phía Israel duy trì hoạt động của lãnh sự quán. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel sau đó khẳng định quyết định đóng cửa sẽ được thực hiện đúng thời hạn.

Trước khả năng lãnh sự quán phải đóng cửa, London được cho là đang cân nhắc các biện pháp đáp trả. Theo báo Yedioth Ahronoth, Đại sứ Anh tại Israel đã thông báo với các quan chức Israel rằng London có thể trục xuất 27 nhà ngoại giao Israel để đáp trả mỗi nhà ngoại giao Anh bị buộc phải rời Đông Jerusalem.

Động thái trên nếu được thực hiện sẽ đánh dấu bước leo thang mới trong quan hệ ngoại giao giữa Israel và Anh, vốn đã chịu tác động bởi những bất đồng liên quan đến chính sách của Israel tại Bờ Tây.

Lãnh sự quán Anh tại Đông Jerusalem có vai trò xử lý các vấn đề liên quan đến người Palestine tại Jerusalem, Bờ Tây và Dải Gaza. Việc Israel đóng cửa cơ quan này vì vậy có thể ảnh hưởng đến hoạt động ngoại giao của Anh liên quan đến các vấn đề Palestine.

Thanh Hằng