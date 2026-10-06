Bộ trưởng Bezalel Smotrich: Ai Cập sẽ mất bán đảo Sinai nếu tấn công Israel

Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich mới đây tuyên bố, Ai Cập sẽ mất bán đảo Sinai nếu tấn công Israel. Trong khi đó, Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi nhấn mạnh, quân đội Ai Cập luôn sẵn sàng bảo vệ đất nước.

Ông Smotrich cho rằng, điều ngăn Ai Cập tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào Israel là nhận thức rằng “sẽ không còn Sinai” nếu kịch bản này xảy ra.

Phát biểu của ông Smotrich được đưa ra ngày 5/10, trong bối cảnh Ai Cập chuẩn bị kỷ niệm Ngày Lực lượng Vũ trang 6/10, đánh dấu cuộc tiến công qua kênh đào Suez của quân đội Ai Cập trong cuộc chiến năm 1973. Cuộc chiến này sau đó góp phần dẫn tới tiến trình ngoại giao giúp Ai Cập khôi phục quyền kiểm soát bán đảo Sinai.

Cùng ngày, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi chủ trì cuộc họp Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang và nhấn mạnh quân đội nước này luôn sẵn sàng bảo vệ Ai Cập, các nguồn lực và an ninh quốc gia “mọi lúc và trong mọi hoàn cảnh”. Ông al-Sisi cho rằng những thách thức đối với sự ổn định của Ai Cập vẫn còn, đồng thời khẳng định nhà nước có đủ năng lực bảo vệ an ninh quốc gia và duy trì ổn định.

Ai Cập và Israel ký Hiệp ước hòa bình tại Washington vào tháng 3/1979, sau Hiệp định Camp David năm 1978. Hiệp ước chấm dứt tình trạng chiến tranh giữa hai nước và quy định Israel rút quân khỏi bán đảo Sinai. Israel hoàn tất việc rút quân khỏi Sinai vào năm 1982. Hiệp ước này trở thành nền tảng cho quan hệ chính thức giữa hai nước trong nhiều thập kỷ.

Những phát biểu mới nhất được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Israel - Ai Cập tiếp tục chịu tác động từ những diễn biến an ninh tại khu vực. Trước đó ngày 5/10, Bộ Ngoại giao Ai Cập lên tiếng chỉ trích các hoạt động của Israel tại miền Nam Syria, cho rằng những hoạt động này vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria.

Thu Uyên