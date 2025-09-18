Mỹ ngày càng phụ thuộc vào hàng nhập khẩu từ Liên minh châu Âu

Theo Reuters, một nghiên cứu của Viện Kinh tế Đức (IW) cho thấy Mỹ hiện phụ thuộc nhiều hơn vào hàng nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU) so với nhận định phổ biến, thậm chí khối này đã vượt Trung Quốc cả về tổng giá trị và số lượng mặt hàng.

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Millbrae, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Viện Kinh tế Đức, mức độ phụ thuộc đó đã tăng đáng kể trong 15 năm qua, với số nhóm sản phẩm mà ít nhất 50% lượng hàng nhập khẩu đến từ Liên minh châu Âu tăng từ hơn 2.600 năm 2010 lên hơn 3.100 vào năm ngoái.

Tổng giá trị nhập khẩu những mặt hàng này - gồm hóa chất, hàng điện tử, máy móc và thiết bị - đạt 287 tỷ USD, cao gấp gần 2,5 lần so với năm 2010.

So sánh cho thấy năm ngoái Trung Quốc chiếm 2.925 nhóm sản phẩm với tổng giá trị 247 tỷ USD.

Viện Kinh tế Đức nhận định mức độ phụ thuộc của Mỹ vào Trung Quốc đã giảm đáng kể theo tiến trình “giảm rủi ro”.

Viện Kinh tế Đức đánh giá các sản phẩm của Liên minh châu Âu chiếm tỷ trọng nhập khẩu cao liên tục sẽ khó có thể thay thế trong ngắn hạn, yếu tố mà khối này cần lưu ý nếu căng thẳng thương mại leo thang.

Như một giải pháp cuối cùng, Liên minh châu Âu có thể nhắm mục tiêu vào các mặt hàng quan trọng đối với nền kinh tế Mỹ để hạn chế xuất khẩu./.

Theo TTXVN