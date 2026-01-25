Tổng thống Mỹ: Washington sẽ thiết lập chủ quyền tại các khu vực đặt căn cứ quân sự ở Greenland

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, Washington sẽ thiết lập quyền chủ quyền đối với các khu vực tại Greenland nơi đặt các căn cứ quân sự của Mỹ, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ “có mọi thứ mình muốn” thông qua các cuộc đàm phán đang diễn ra.

Căn cứ Không gian Pituffik của quân đội Mỹ tại Greenland. Ảnh: Getty Images.

Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với tờ The New York Post ngày 23-1, Tổng thống Donald Trump cho biết, chính quyền của ông đang tiến hành “một số cuộc đàm phán rất thú vị” liên quan đến Greenland, đồng thời nhấn mạnh Mỹ sẽ đạt được các mục tiêu mong muốn tại hòn đảo Bắc Cực này.

Trong những tháng gần đây, Tổng thống Trump liên tục gây sức ép với Đan Mạch về tương lai của Greenland – vùng lãnh thổ tự trị do Copenhagen quản lý – với lập trường rằng “không gì khác ngoài quyền sở hữu” là có thể chấp nhận được. Tham vọng này cũng chi phối phần lớn chuyến công du của ông Trump tới Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos (Thụy Sĩ) trong tuần qua.

Hoàng hôn tại Nuuk, Greenland, ngày 21/1/2026. Ảnh: Reuters.

Sau cuộc gặp với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte, Tổng thống Trump thông báo Mỹ và NATO đã đạt được một khuôn khổ thỏa thuận liên quan đến Greenland. Theo các nguồn tin, một trong những phương án đang được thảo luận không nhằm trao cho Mỹ quyền sở hữu toàn bộ hòn đảo, nhưng cho phép Washington thiết lập “chủ quyền” đối với các khu vực đặt căn cứ quân sự của Mỹ, trong đó có Căn cứ Không gian Pituffik.

Một nguồn thạo tin cho biết, phương án này có thể được xây dựng theo mô hình các “khu vực căn cứ có chủ quyền” tại Cộng hòa Cyprus, nơi Anh duy trì các căn cứ quân sự được coi là lãnh thổ của Anh. Các quan chức Mỹ bày tỏ lo ngại rằng, quyền tiếp cận quân sự của Washington tại Greenland có thể bị hạn chế nếu hòn đảo này tiến tới độc lập hoàn toàn trong tương lai.

Trong bối cảnh đó, lực lượng vũ trang Đan Mạch đã tăng cường các biện pháp quản lý quân sự tại Greenland. Cảnh sát Greenland ngày 23-1 cho biết đã phê duyệt việc thiết lập các khu vực quân sự tạm thời tại thủ phủ Nuuk và thị trấn Kangerlussuaq để phục vụ hoạt động của quân đội Đan Mạch.

Theo thông báo, tại Kangerlussuaq, một khu vực quân sự tạm thời đã được thiết lập nhằm lưu trữ trang thiết bị. Tại Nuuk, một khu vực quân sự tương tự đã được thiết lập từ tuần trước, và một khu vực khác dự kiến sẽ được mở trong tuần tới để bố trí một khách sạn nổi. Các khu vực này sẽ được phong tỏa và đặt dưới sự giám sát thường xuyên của lực lượng chức năng.

Thanh Hằng

Nguồn: Wion.