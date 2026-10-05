Đức công bố viện trợ quân sự mới cho Ukraine, kêu gọi nối lại đàm phán hòa bình

Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 4/10 công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 1 tỷ euro cho Ukraine trong chuyến thăm Kyiv, đồng thời khẳng định Berlin sẽ không từ bỏ sự hỗ trợ dành cho Kiev trước sức ép từ các cuộc tấn công của Nga.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Merz cho biết Đức sẽ cung cấp thêm 1 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine, trong đó 350 triệu euro dành cho việc khắc phục những thiếu hụt trong lĩnh vực năng lượng.

Ông Merz nhấn mạnh Đức tiếp tục là một trong những nước ủng hộ mạnh mẽ Ukraine, đồng thời khẳng định Berlin không bị đe dọa và sẽ tiếp tục hỗ trợ Kiev. Theo Thủ tướng Đức, sự hỗ trợ này không chỉ nhằm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Ukraine mà còn liên quan trực tiếp đến an ninh của châu Âu.

Chuyến thăm của ông Merz diễn ra trong bối cảnh Kyiv tiếp tục hứng chịu các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Nga. Tại cuộc họp báo, tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ đáp trả nếu các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng tiếp tục gia tăng.

Bên cạnh viện trợ quân sự, chuyến thăm của Thủ tướng Merz còn thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp Đức và Ukraine. Theo các quan chức Đức, các doanh nghiệp đi cùng đoàn đã ký 14 thỏa thuận với Chính phủ và các doanh nghiệp Ukraine, với tổng giá trị khoảng 6,6 tỷ euro.

Trong số này có thỏa thuận giữa Ukraine và Diehl Defence về cung cấp tên lửa phòng không IRIS-T, thỏa thuận với Hensoldt về thiết bị radar và hợp tác với Quantum Systems về máy bay đánh chặn không người lái. Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine và Đức cũng đang tiến gần tới việc hoàn tất một thỏa thuận quốc phòng toàn diện, dự kiến bao gồm hợp tác sản xuất UAV, tên lửa và phần mềm liên quan.

Bên cạnh đó, ông Merz cũng kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin chấm dứt cuộc xung đột và nhấn mạnh Berlin sẵn sàng tham gia các nỗ lực đàm phán. Nhà lãnh đạo Đức cho rằng các cuộc tấn công nhằm vào dân thường Ukraine cần phải chấm dứt.

Cùng ngày, tổng thống Zelensky cho biết, Mỹ đã đề xuất nối lại các cuộc đàm phán ba bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine vào cuối tháng 10. Theo ông Zelensky, Washington đang liên lạc với cả Kyiv và Moskva về khả năng tổ chức cuộc gặp và Ukraine sẵn sàng tham gia.

Ông Zelensky không nêu địa điểm cụ thể nhưng cho biết Ukraine sẵn sàng tiến hành đàm phán tại một trong những địa điểm do Mỹ đề xuất, trong đó có Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Thu Uyên