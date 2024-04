Lạm phát Mỹ trong tháng 3 quay đầu tăng, giảm kỳ vọng Fed hạ lãi suất

Người dân mua hàng hóa tại siêu thị ở Glendale, bang California, Mỹ ngày 12/1/2022. (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

Ngày 10//4, Bộ Lao động Mỹ công bố số liệu cho thấy Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 3 vừa qua tăng mạnh hơn dự báo. Điều này có thể giảm kỳ vọng của giới đầu tư về khả năng Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed- Ngân hàng trung ương) sớm hạ lãi suất.

Theo đó, trong tháng 3/2024, CPI của Mỹ tăng 0,4% so với tháng trước đó, đứng ở mức 3,5%. Cả hai mức này đều cao hơn so với dự báo của các chuyên gia lần lượt là 0,3% và 3,4%. Loại trừ thực phẩm và năng lượng, CPI lõi cũng tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 3,8% so với cùng kỳ.

Fed đã nâng lãi suất cơ bản lên mức cao nhất trong vòng 23 năm qua nhằm đưa lạm phát về mức mục tiêu dài hạn 2%.

Số liệu mới nhất về lạm phát của Mỹ dường như gia tăng khả năng Fed sẽ tiến hành đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên (sau 11 lần tăng lãi suất) nhưng sẽ chỉ diễn ra trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.

Trong tuyên bố cùng ngày, Tổng thống Joe Biden cho biết báo cáo mới cho thấy lạm phát đã giảm hơn 60% so với mức đỉnh, song vẫn còn nhiều việc phải làm để giảm chi phí cho các hộ gia đình Mỹ.

Giá nhà ở và giá cả ở cửa hàng tạp hóa vẫn ở mức rất cao, ngay cả khi các mặt hàng thiết yếu cho gia đình như sữa và trứng đã xuống mức thấp hơn so với 1 năm trước đó.

Theo chuyên gia phân tích tài chính Greg McBride của công ty dịch vụ tài chính Bankrate, lạm phát tăng trở lại ở mức cao hơn so với dự kiến và việc không đạt được mục tiêu 2% đang lộ rõ. Ông cho rằng nhiều khả năng sẽ không có đợt hạ lãi suất đầu tiên vào tháng 6 tới.

Hồi đầu tháng này, Chủ tịch Fed Jerome Powell nhận định rằng mức lãi suất cao hiện nay của Fed đang phát huy tác dụng kiềm chế lạm phát, theo đó ông cảnh báo việc hạ lãi suất quá sớm có thể gây hậu quả tiêu cực đối với nền kinh tế Mỹ.

Ông cũng cảnh báo rủi ro của việc điều chỉnh lãi suất quá sớm là lạm phát sẽ tăng và sẽ khá khó khăn để có thể quay trở lại./.

Theo TTXVN