Mỹ duy trì hạn chế đi lại đối với đội tuyển Iran tại World Cup 2026

Mỹ cho biết sẽ tiếp tục đánh giá các phương án di chuyển dành cho đội tuyển bóng đá Iran tại World Cup 2026, song các quy định hiện nay vẫn được giữ nguyên trong bối cảnh Tehran bày tỏ không hài lòng và tuyên bố có thể khiếu nại lên Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA).

Ông Andrew Giuliani, Giám đốc điều hành Lực lượng Đặc nhiệm Nhà Trắng phụ trách World Cup 2026, tại sự kiện dành cho người hâm mộ FIFA ở Houston, Texas (Mỹ), ngày 20/6/2026. Ảnh: Reuters.

Trả lời hãng tin Reuters ngày 20/6, ông Andrew Giuliani, Giám đốc điều hành Lực lượng Đặc nhiệm Nhà Trắng phụ trách World Cup, cho biết tình hình vẫn đang được theo dõi và các biện pháp áp dụng với đội tuyển Iran có thể được xem xét thêm trong thời gian tới.

Theo kế hoạch hiện tại, đội tuyển Iran chỉ được phép di chuyển tới các địa điểm thi đấu trong khoảng thời gian 24 giờ trước trận đấu và phải trở lại nơi đóng quân tại Tijuana, Mexico ngay sau khi kết thúc mỗi trận.

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Iran Amir Ghalenoei đã chỉ trích các quy định này, cho rằng đội tuyển Iran đang phải chịu những hạn chế nghiêm ngặt nhất tại giải đấu.

Ông Giuliani cho biết sau trận đấu với đội tuyển Bỉ tại Los Angeles ngày 21/6, các cầu thủ Iran sẽ trở lại Tijuana bằng chuyến bay kéo dài khoảng 27 phút. Các phương án di chuyển cho trận đấu tiếp theo gặp Ai Cập tại Seattle sẽ được thảo luận sau đó.

Ông Giuliani nói:“Chúng tôi hiện có một kế hoạch, nhưng tình hình vẫn đang thay đổi. Sau trận đấu với Bỉ, chúng tôi sẽ xem xét các phương án cho trận đấu tại Seattle”.

Đội tuyển Iran phải trở lại nơi đóng quân bên ngoài Mỹ ngay sau các trận đấu. Ảnh: Reuters.

Quan chức Mỹ khẳng định các biện pháp này nhằm bảo đảm an ninh cho giải đấu, đồng thời cho rằng việc chuyển địa điểm tập luyện của đội tuyển Iran từ Tucson sang Tijuana trước thềm World Cup đã giúp rút ngắn thời gian di chuyển và giảm áp lực hậu cần.

Theo ông Giuliani, toàn bộ cầu thủ và ban huấn luyện Iran đã được cấp thị thực nhập cảnh Mỹ. Tuy nhiên, một số thành viên khác trong đoàn chưa được cấp thị thực do nhà chức trách Mỹ phát hiện những thông tin cần tiếp tục xem xét.

Ông nhấn mạnh mục tiêu của Washington là tổ chức một kỳ World Cup an toàn, vừa bảo vệ người dân Mỹ, vừa đảm bảo an ninh cho các vận động viên, cổ động viên và du khách quốc tế. Đại diện Nhà Trắng cho biết, các cơ quan an ninh Mỹ đang tăng cường giám sát tình hình nhưng hiện chưa phát hiện mối đe dọa đáng tin cậy nào đối với giải đấu.

Thanh Hằng