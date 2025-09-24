Mỹ đối mặt nguy cơ đóng cửa chính phủ một phần, trong bối cảnh nền kinh tế đang ngày càng bất ổn

Trong bối cảnh chính trị và kinh tế Mỹ cùng lúc đối mặt với nhiều sức ép, Tổng thống Donald Trump vừa hủy cuộc gặp với phe Dân chủ, làm gia tăng nguy cơ chính phủ phải đóng cửa. Song song đó, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cũng cảnh báo việc hạ lãi suất “quá mạnh và quá nhanh” có thể làm bùng phát nguy cơ lạm phát, cho thấy những thách thức đan xen mà Washington phải đối mặt.

Tòa nhà quốc hội Mỹ ở thủ đô Whasington D.C. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/9 đã hủy bỏ cuộc họp với các lãnh đạo đảng Dân chủ tại Quốc hội để thảo luận về ngân sách của chính phủ, một diễn biến làm tăng nguy cơ chính phủ đóng cửa một phần bắt đầu vào tuần tới. Trên trang mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết rằng, không có cuộc họp nào với các nhà lãnh đạo Quốc hội đảng Dân chủ có thể mang lại hiệu quả. Đáp lại thông điệp của tổng thống Trump, Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Schumer tuyên bố đảng Dân chủ đã sẵn sàng hành động - để tránh một vụ đóng cửa Chính phủ, đồng thời cáo buộc Tổng thống Donald Trump và phe Cộng hòa đang bắt nước Mỹ làm con tin.

Đảng Dân chủ và Tổng thống thuộc đảng Cộng hòa đã đổ lỗi cho nhau khi gây nguy cơ đóng cửa chính, điều sẽ ảnh hưởng đến một loạt các dịch vụ Liên bang và có khả năng khiến hàng trăm nghìn công chức Liên bang phải nghỉ việc tạm thời. Hiện các nghị sĩ vẫn bất đồng về chi tiêu tùy ý, khoản chiếm khoảng một phần tư trong tổng ngân sách liên bang trị giá 7 nghìn tỷ USD.

Trong khi đó, ngày 23/9, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đã lên tiếng cảnh báo, việc cắt giảm lãi suất quá nhanh có thể khiến lạm phát vẫn duy trì ở mức cao, đồng thời nhấn mạnh rằng, ngân hàng trung ương này đang phải đối mặt với những thách thức kép trong việc duy trì cân bằng giữa kiểm soát lạm phát và hỗ trợ thị trường lao động. Ông Powell cho rằng, không tồn tại một lộ trình an toàn tuyệt đối trong việc hoạch định chính sách tiền tệ hiện nay. Ông cảnh báo, nếu Fed giảm lãi suất quá mạnh tay, nỗ lực đưa lạm phát về ngưỡng mục tiêu 2% có thể bị gián đoạn, buộc Ngân hàng Trung ương phải đảo ngược chính sách sau đó. Ngược lại, nếu duy trì mức lãi suất cao trong thời gian quá dài, nguy cơ suy yếu không cần thiết của thị trường lao động cũng sẽ gia tăng.

Thanh Hằng (Nguồn Reuters, france24.com)