Mỹ đình chỉ thỏa thuận hợp tác công nghệ với Anh

Thông tin được tờ Financial Times dẫn nguồn cho biết Mỹ đã quyết định đình chỉ Thỏa thuận hợp tác công nghệ với Anh, vốn được ký kết hồi tháng 9 năm nay, nhằm tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực then chốt như trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán lượng tử và năng lượng hạt nhân dân sự.

Mỹ đình chỉ thỏa thuận hợp tác công nghệ với Anh. Ảnh: PE 150.

Theo đó, các quan chức Anh xác nhận rằng phía Mỹ đã tạm dừng thực hiện thỏa thuận này từ tuần trước, trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gây sức ép yêu cầu London nhượng bộ trong những lĩnh vực thương mại nằm ngoài khuôn khổ hợp tác công nghệ.

Nguồn tin từ Financial Times ngày 15/12 cho biết, Washington ngày càng tỏ ra không hài lòng trước việc Anh thiếu sẵn sàng xử lý các rào cản phi thuế quan, bao gồm cả những quy định và tiêu chuẩn liên quan đến thực phẩm và hàng hóa công nghiệp. Đây được xem là một trong những điểm nghẽn lớn trong đàm phán thương mại song phương, khi Mỹ từ lâu kêu gọi Anh nới lỏng các quy định mà Washington cho là hạn chế khả năng tiếp cận thị trường.

Nhà Trắng hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin báo chí nêu trên.

Thỏa thuận công nghệ bị đình chỉ, được gọi là “Thỏa thuận thịnh vượng công nghệ”, đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Keir Starmer kí kết vào tháng 9 năm nay trong chuyến thăm Anh của nhà lãnh đạo Mỹ. Khi đó, hai bên nhấn mạnh mục tiêu thúc đẩy đổi mới sáng tạo, củng cố chuỗi cung ứng công nghệ cao và tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mang tính chiến lược dài hạn, trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng gay gắt.

Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Anh. Các tập đoàn công nghệ hàng đầu của Mỹ đã đầu tư hàng tỷ USD vào thị trường Anh, đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái công nghệ và đổi mới của nước này. Giới quan sát nhận định, việc đình chỉ thỏa thuận trên sẽ ảnh hưởng đáng kể tới triển vọng hợp tác song phương Washington - London trong các ngành mũi nhọn.

Ngọc Liên

Financial Times/Reuters.