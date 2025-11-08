Mỹ có thể phải hoàn thuế hơn 100 tỷ USD nếu thua kiện

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) vừa cảnh báo, chính quyền của Tổng thống Donald Trump có thể phải hoàn trả hơn 100 tỷ USD tiền thuế nếu Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết bất lợi trong vụ kiện liên quan đến biểu thuế “có đi có lại” mà Washington áp dụng với nhiều quốc gia.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer phát biểu với báo chí bên ngoài Nhà Trắng ở Washington D.C. vào ngày 30 tháng 10 năm 2025. Ảnh: Reuters

Phát biểu trên kênh Fox News, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết, nếu chính phủ thua kiện, họ sẽ phải xây dựng kế hoạch hoàn trả và xác định các đối tượng đủ điều kiện nhận lại tiền thuế đã nộp.

Trước đó, Tòa án Tối cao Mỹ đã mở phiên điều trần xem xét tính hợp pháp của việc ông Trump viện dẫn Đạo luật Quyền kinh tế trong tình trạng khẩn cấp quốc tế (IEEPA) để áp thuế đối với các đối tác thương mại.Những câu hỏi gay gắt từ các thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ đối với các mức thuế quan toàn cầu do Tổng thống Donald Trump áp đặt đã làm dấy lên đồn đoán rằng các mức thuế này có thể bị bác bỏ. Tuy nhiên, điều này cũng mở ra viễn cảnh mới khi ông Trump được cho là sẽ chuyển sang các biện pháp thương mại khác nếu thua kiện.

Trong phiên điều trần hôm 5/11, 7 trên tổng số 9 thẩm phán đều tỏ ra hoài nghi về quyền hạn của Tổng thống theo quyết định áp thuế theo Đạo luật Quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA) năm 1977. Đạo luật này cho phép áp thuế không giới hạn đối với mọi sản phẩm nhập khẩu từ khắp thế giới

Ông Greer nhấn mạnh rằng, ông không cho rằng chính phủ sẽ thua vụ kiện tại Tòa án Tối cao, song cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump sẵn sàng hoàn trả ít nhất một phần số thuế quan đã thu trong năm nay nếu Tòa án Tối cao hủy các mức thuế đó.

Mô hình thu nhỏ in 3D của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Quốc kỳ Mỹ và “Thuế quan” trong hình minh họa chụp ngày 2 tháng 4 năm 2025. Ảnh:REUTERS

Cụ thể, ông Greer cho biết sau khi có phán quyết của Tòa án, các hồ sơ đề nghị sẽ được chuyển cho Bộ Tài chính Mỹ để xem xét và hoàn thuế. Chính phủ Mỹ sẽ cùng Tòa án xác định lịch trình hoàn tiền cũng như quyền lợi của những bên liên quan. Ông Greer khẳng định, dù kết quả cuối cùng ra sao, Chính quyền Tổng thống Trump cũng sẽ có sự chuẩn bị tốt cho các bước tiếp theo.

Mặt khác, khi được hỏi về kế hoạch nếu thua kiện, Tổng thống Trump cùng ngày nhấn mạnh, thuế quan là công cụ bảo vệ nước Mỹ, nhiều vấn đề an ninh quốc gia hiện dựa vào chính sách thuế.

Lãnh đạo Nhà Trắng cảnh báo, nếu Tòa án Tối cao tước bỏ quyền áp thuế của chính phủ, Mỹ sẽ bị đặt vào tình thế không thể tự vệ trước các biện pháp thuế quan của nước khác.

Nhật Lệ

Nguồn: Fox news, Koreatimes