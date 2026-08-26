Mỹ chuẩn bị tập trận Freedom Edge với Hàn Quốc và Nhật Bản

Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ cho biết Washington đang phối hợp với Hàn Quốc và Nhật Bản để chuẩn bị cho cuộc tập trận quân sự ba bên Freedom Edge 2026, trong bối cảnh Seoul và Washington vừa thu hẹp quy mô cuộc tập trận chung.

Mỹ chuẩn bị tập trận Freedom Edge với Hàn Quốc và Nhật Bản. Ảnh: The Korea Times.

Ngày 26/8, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ, Trung tá Chloe Morgan, cho biết lực lượng này đang phối hợp với Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản và Các lực lượng vũ trang Hàn Quốc để chuẩn bị cho cuộc tập trận Freedom Edge 2026.

Theo bà Morgan, cuộc tập trận đa lĩnh vực này nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến và quan hệ đối tác quốc phòng giữa ba nước, góp phần duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực Thái Bình Dương. Quan chức Mỹ không cung cấp thêm thông tin về thời gian, quy mô và phạm vi của cuộc tập trận năm nay.

Freedom Edge là một trong những kết quả của hội nghị thượng đỉnh ba bên Mỹ - Hàn Quốc - Nhật Bản tại Camp David (Mỹ) vào tháng 8/2023, góp phần thúc đẩy hợp tác an ninh giữa ba nước. Các cuộc tập trận trước được tổ chức vào tháng 6 và tháng 11/2024, và tháng 9/2025.

Ảnh minh họa.

Thông tin về Freedom Edge 2026 được chú ý trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc gần đây thu hẹp quy mô cuộc tập trận thường niên Ulchi Freedom Shield. Theo Yonhap, cuộc tập trận năm nay được rút ngắn khoảng một nửa theo chỉ đạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Trump cho rằng các cuộc tập trận quy mô lớn có thể gửi thông điệp “không phù hợp và thù địch” tới Triều Tiên, trong bối cảnh Washington thúc đẩy khả năng nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng.

Triều Tiên lâu nay phản đối các cuộc tập trận quân sự Mỹ - Hàn Quốc, coi đây là hoạt động chuẩn bị cho một cuộc xâm lược. Trong khi đó, Washington và Seoul khẳng định các cuộc tập trận mang tính chất phòng thủ.

Các cuộc tập trận Freedom Edge trước đây chủ yếu được tiến hành tại vùng biển quốc tế ngoài khơi đảo Jeju, phía Nam Hàn Quốc.

Minh Phương

Nguồn: Yonhap.